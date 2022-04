Las recomendaciones para el mantenimiento del césped artificial, por Ingrass

A causa de que brinda más ventajas que el césped natural, el césped artificial se ha convertido en la opción preferida de muchas personas.

Pero si bien el césped artificial se caracteriza por no requerir de demasiado mantenimiento, no quiere decir que no lo necesite. De hecho, es recomendable que profesionales se encarguen de hacerlo periódicamente para aumentar su tiempo de vida útil y mantenerlo siempre en las mejores condiciones posibles. Por eso, en Ingrass, expertos jardineros con años de trayectoria ofrecen un servicio especializado de mantenimiento de césped artificial en Madrid, logrando que permanezca en las mejores condiciones y luzca lo mejor posible.

Profesionales en el mantenimiento del césped artificial Hay una afirmación que se ha extendido mucho y ha llegado a pasar por cierta para muchas personas, y es que el césped artificial no requiere de mantenimiento. En realidad, se trata de una afirmación falsa, ya que tanto los profesionales del sector como los fabricantes de este producto siempre ofrecen recomendaciones de mantenimiento con el fin de garantizar el mayor tiempo posible de vida útil del césped.

En Madrid, destacan los servicios de la firma Ingrass, con más de 10 años de trayectoria dedicándose exclusivamente al césped artificial. Allí cuentan con un equipo de profesionales que ofrecen mantenimiento de césped artificial en toda la zona.

Según las necesidades que tenga el cliente, pueden realizar trabajos de cepillado mecánico para limpieza profunda del césped, revisión de perímetros, revisión de juntas, desinfección con higienizante virucida, aplicación de protector UV y mucho más. También se encargan de realizar reparaciones por daños a césped artificial, tanto en áreas domésticas como en zonas deportivas. Además de eso, ofrecen un servicio de revisión in situ y sin compromiso de los daños para determinar presupuesto.

La importancia del mantenimiento del césped artificial No dar mantenimiento regular a un césped artificial puede traer consecuencias. Algunas de ellas son, por ejemplo, su compactación, inclinación del césped, desplazamiento del material, entre otras. Por lo tanto, lo recomendable es siempre mantener los cuidados que se recomiendan al momento de adquirir el césped y, posteriormente, recurrir a profesionales del área para un mantenimiento periódico o reparación del mismo.

Si bien no siempre las reparaciones son posibles, en la mayoría de los casos, se pueden encontrar soluciones, siempre que el trabajo lo lleven a cabo verdaderos especialistas.

Quienes se encuentren en la zona de Madrid o sus alrededores, y necesiten de un mantenimiento preventivo o correctivo, los canales para contratar los servicios de Ingrass están disponibles en su web.

Los interesados podrán solicitar el servicio o la valoración personal de daños sin compromiso, y así obtener un presupuesto ajustado específicamente a sus necesidades.