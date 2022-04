Pitas, Pitas Pajaritas y sus más de 300 modelos diferentes de pajaritas hombre Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 17:20 h (CET)

Las corbatas en la moda masculina fueron, por muchos años, símbolo de elegancia y sofisticación. Aunque siguen utilizándose, el interés creciente por lo retro en los outfits masculinos ha posicionado a la pajarita como un accesorio alternativo en eventos especiales y en el día a día.

Ahora que se acerca la temporada de bodas y comuniones, son muchos los que prefieren vestir un accesorio diferente que les confiera más personalidad y que sea más cómodo de utilizar.

En vista de la popularidad creciente de esta tendencia, Pitas, Pitas, Pajaritas, tiene a disposición de sus clientes un catálogo con más de 300 diseños divertidos, frikis y atrevidos de pajaritas hombre, confeccionadas en exclusiva para aquellos que les gusta atreverse con la moda y que han contemplado este accesorio como un complemento con personalidad para su vestimenta.

3 consejos para utilizar correctamente una pajarita A la hora de usar este accesorio, hay que tener en cuenta que, al igual que la corbata, siempre va a atraer la mayor parte de la atención. A pesar de que los códigos de vestimenta no tienen por qué ser una camisa de fuerza para lucir o descartar cualquier tipo de prenda, es necesario contemplar ciertas particularidades para poder explotar todas las potencialidades de un accesorio como la pajarita.

Lo primero que se debe tener en cuenta es la forma y el tamaño del rostro. Las pajaritas tienen unas dimensiones específicas en cada modelo, las cuales se ajustan con mayor armonía a ciertos rasgos de la cara. Por ese motivo, antes de adquirirlas es prudente revisar su tamaño, el cual oscila entre los 3 cm y los 10 cm de largo, con el fin de determinar qué tanto espacio desea abarcarse en relación con la forma del rostro y el cuello.

Lo segundo a tener en cuenta es el tipo de camisa con la que va a utilizarse la pajarita. Si bien, no toda camisa con cuello es apropiada para lucirla (por ejemplo, camisas con cuello mao), es recomendable que la camisa compense en color, textura y dibujo con el diseño de la pajarita, con el fin de no recargar el outfit, se busca un resultado armonioso y uniforme.

Y por último, también deben tenerse en cuenta la gama de colores de todo el conjunto, evitar que el estilo luzca anticuado, controlar el aspecto visual en la mezcla de telas y texturas o reconocer si la asimetría es buena, entre otros aspectos relevantes para portar sin inconvenientes una pajarita en el día a día.

Originalidad sin tapujos en Pitas, Pitas Pajaritas Con independencia de estos tres pasos, lo interesante de este accesorio es la originalidad que le otorga a cualquier look. La originalidad de modelos como los de Pitas, Pitas Pajaritas producidos en España, y tan exclusivos que no se pueden encontrar en ninguna web del mundo, puesto que son ellos los que diseñan muchos de sus modelos.

Desde su diseño más sobrio hasta el más alocado, la pajarita ofrece un toque único que no todos se atreven a vestir con orgullo. Es por este motivo, que Pitas Pitas Pajaritas ofrece una cantidad enorme de diseños para los que sí se atreven a innovar con su ropa, sin importar si desean verse elegantes o informales.



