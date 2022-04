¿Cómo solicitar una web simple con Llosetaweb? Emprendedores de Hoy

Las páginas web son una herramienta de suma utilidad para cualquier negocio, ya que gran parte de las actividades comerciales a nivel mundial se realizan, en alguna medida, a través de internet. Sin embargo, para muchas empresas, la elaboración o solicitud de una página web puede ser un proceso complicado, lleno de términos especializados y conceptos digitales que dificultan la transmisión de las ideas clave que la empresa quiere reflejar en su portal.

Llosetaweb es una empresa desarrolladora de páginas web que comprende a la perfección estas dificultades. Es por ello, que se especializa en ofrecer soluciones simples, ágiles y efectivas, que permiten a las empresas acceder páginas web de calidad profesional mediante un proceso sencillo y a la carta.

La forma más sencilla de solicitar una web profesional Una de las innovadoras ventajas de este servicio es el formulario de solicitud con el que ejecutan sus proyectos, el cual permite a cada empresa o emprendedor particular, en tan solo 10 minutos, solicitar una web simple, pero a la medida de todos los detalles y requerimientos especificados por el cliente.

Este formulario recoge los datos esenciales sobre el negocio, la marca e identidad comercial de la futura página web, así como las especificaciones que requiere cada proyecto, la descripción del negocio, su sector productivo o comercial y las secciones que requiere en el sitio, entre otras características.

El formulario permite resumir los elementos necesarios para definir como base la identidad corporativa del negocio, lo que incluye el logotipo de su marca, sus colores institucionales y sus perfiles en redes sociales, entre algunos otros. Además, para aquellos negocios que no cuentan con estos elementos gráficos o digitales, Llosetaweb incluye su elaboración como servicio complementario.

¿Cuáles son las ventajas del servicio de Llosetaweb? Una de las principales ventajas que ofrece este formulario de solicitud es la posibilidad de escoger entre aportar por su cuenta varios de los contenidos clave para la página, como la identidad gráfica, los textos y contenidos de las secciones, o dejarle estos contenidos a Llosetaweb. Esta se encarga de escoger entre varias opciones para transmitir las indicaciones de la página, desde ofrecer como referencia las redes sociales del negocio hasta contactar directamente con el equipo de diseño para explicar los requerimientos.

El usuario siempre tiene la elección entre todas estas opciones, y con ellas puede configurar su portal acorde a sus necesidades y según lo que requiere. Algunos de ellos pueden implicar un servicio complementario que incrementa el precio final del proyecto, por lo que el usuario puede consultar la tarifa en todo momento al final de cada sección del formulario, lo que le permite solicitar su página exactamente a la medida de sus requerimientos y, a la vez, dentro de sus posibilidades.



