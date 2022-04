Radares para barcos con el servicio de Equiposnauticos.com Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Los radares náuticos, básicamente, son sistemas que funcionan con ondas electromagnéticas. A través de ellos, se puede vislumbrar y localizar todo lo que rodea a una nave, así como también medir distancias, altitudes y conocer las variaciones meteorológicas. Estos son uno de los instrumentos imprescindibles que no pueden faltar en ninguna embarcación por cuestiones de seguridad.

Con estos equipos se pueden consultar todos los riesgos mientras se navega, un punto muy importante para prevenir incidentes. Existen varios tipos de radares y de diferentes marcas. Entre las más populares destacan Raymarine, Simrad, Garmin y Furuno que se pueden encontrar en tiendas como equiposnauticos.com.

Radares para barcos a precios competitivos de prestigiosas marcas como Raymarine Gracias a la tecnología, los radares marítimos han ido evolucionando y perfeccionando su funcionamiento. Prestigiosas marcas como Raymarine fabrican una variedad de equipos innovadores que se adaptan a diferentes necesidades. Estos se pueden encontrar en tiendas electrónicas náuticas como Equiposnauticos.com.

El mencionado fabricante cuenta con radares de antena abierta con modelos como el Magnum, que tiene opciones de salida de potencia de 4 y 12 KW y que se caracteriza por permitir una óptima visualización de los objetos y de la costa.

Por su parte, disponen de radares de antena cerrada como el modelo Quantum Q24C digital con wifi y el Quantum Q24D Doppler que son capaces de percibir objetos de alcance tanto corto como largo. Además, disponen de modelos de carcasa pequeña en color de alta definición con escaneo de doble alcance.

En esta tienda también comercializan radares Garmin y Furuno de variados modelos. Estos últimos destacan por sus tecnológicas pantallas LCD.

Elegir un radar según el tipo de embarcación Una pregunta que muchas personas se hacen es qué radar elegir según el tipo de embarcación, ya que cada modelo tiene características específicas que se adaptan a todo tipo de requerimientos.

Los radares cerrados, también conocidos como radomos, son de tamaño reducido, compactos y de peso muy ligero, características que los hacen ideales para embarcaciones pequeñas en las que no se dispone de mucho espacio.

Por otro lado, están los radares abiertos, los cuales están diseñados para embarcaciones con motores grandes. El alcance de estos es mucho más amplio.

Por lo general, estos equipos traen manuales para su instalación y funcionamiento. No obstante, lo más recomendable es practicar antes de realizar un recorrido largo, siempre y cuando sea de día y las condiciones meteorológicas sean aptas. Es decir, que no esté nublado, ni mucho menos, lloviendo.

Los interesados en adquirir un radar de las marcas mencionadas, pueden consultar toda la información disponible en la plataforma online Equiposnauticos.com.



