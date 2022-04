Despedidas de soltero y soltera, Despedidas Pecados Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 13:07 h (CET)

Con el fin de las restricciones, este año 2022 se espera un repunte importante en las celebraciones de todo tipo. De hecho, los organizadores de eventos afirman que este año la reserva de espacios para fiestas ha aumentado significativamente.

Esto tiene su razón de ser, ya que como consecuencia de la pandemia, muchos planes se tuvieron que suspender. Con los planes de vacunación, la reducción de casos y la flexibilización de las medidas de bioseguridad, para muchos ha llegado la hora de celebrar. En ese sentido, contar con la ayuda de especialistas en el área, como la empresa Despedidas Pecados, es una opción recomendable para que todo salga a la perfección.

Vuelta a las grandes celebraciones La fijación de fechas de boda trae consigo el aumento de otro tipo de celebraciones, las despedidas de soltero y de soltera. Ante el incremento de la demanda, algunas empresas organizadoras como Despedidas Pecados están renovando su oferta de servicios.

Para este año, los organizadores expertos de esta compañía que opera en Málaga han diseñado más de 20 opciones. Estas alternativas incluyen alojamiento, despedidas en las cristalinas playas de Costa del Sol, despedidas en barco y espectáculos.

Despedidas Pecados ha renovado el itinerario de sus temáticas más demandadas como las capeas, multiaventuras, spa, parapark y fiestas dentro de las limusinas. Dentro de los barcos, tienen nuevas propuestas de menús, números musicales y actividades acuáticas. En tierra, cuentan con cenas temáticas, juegos y animaciones únicas.

Nuevos talentos y nuevas atracciones Esta empresa cuenta con una extensa trayectoria de años en la organización de despedidas de soltero y despedidas de soltera. Sin embargo, en esta nueva etapa pospandemia, la premisa es que aunque las personas hayan asistido a alguna de sus celebraciones, no encontrarán nada igual. Para comenzar, han diversificado las temáticas de las celebraciones conocidas como drag queens, percusionistas, mariachis mexicanos, tunos o transformistas.

Igualmente, han renovado los shows en las salas decoradas de estilo propio como: Sala Kamasutrax, Sala Pekadox o Hollywood. Allí, los nuevos talentos de los strippers y las gogós se convertirán en el centro de celebraciones que esta empresa malagueña augura como inolvidables. Los portavoces de la compañía aclaran que las actividades se han diseñado teniendo en cuenta las recomendaciones de bioseguridad todavía vigentes.

El objetivo, según los organizadores de Despedidas Pecados, es abordar con fuerza este 2022, aprovechando que la gente está ávida de celebrar y de vivir. Para esta empresa en particular, una de sus mayores ventajas es que todos los planes los hacen en las azules aguas de Costa del Sol, un entorno que invita a celebrar no solo una despedida, sino la vida misma.



