¿Cómo pueden ayudar los coches híbridos a reducir los niveles de contaminación del medioambiente?

martes, 12 de abril de 2022, 13:13 h (CET)

Persiguiendo el propósito de reducir los índices de contaminación, la tecnología ha registrado varios avances en la construcción de mecanismos de movilidad sostenible.

La venta y alquiler de coches híbridos es una apuesta importante por implementar estrategias ecoamigables.

En la empresa SF Motor Premium, los coches de ocasión tienen una sección especial para la adquisición de un coche híbrido, entre modelos 100 % eléctricos, modelos híbridos a gasolina e híbridos a gasolina con transmisión automática. Con la guía de un equipo de profesionales con una amplia experiencia y prestigio, el cliente adquiere un vehículo óptimo que se ajuste a sus necesidades.

Los coches híbridos de SF Motor Premium son una opción para reducir los niveles de contaminación del medioambiente El funcionamiento de un coche híbrido trabaja con un sistema que permite encender y apagar el motor de combustión, dependiendo de las necesidades del vehículo. Si el motor eléctrico es suficiente, el sistema inteligente se encarga de apagar el motor de combustión interna. Mientras que, si se trata de recorridos largos, ambos se combinan para ofrecer un mejor rendimiento.

Uno de los beneficios de los coches híbridos es el ahorro de combustible fósil que representa, alcanzando alrededor del 50 % con una disminución considerable en la emisión de gases contaminantes. Por otra parte, también se reducen los índices de contaminación auditiva, ya que son máquinas que no generan ruido.

En cuanto a los beneficios económicos, aunque un coche híbrido requiere una inversión mayor de dinero en comparación con uno que funciona a gasolina, el ahorro a largo plazo es superior. Asimismo, en algunas localidades existe una reducción en el valor del impuesto correspondiente a la matriculación, debido a su bajo nivel de emisiones.

El catálogo de SF Motor Premium cuenta con varias opciones para coches de ocasión híbridos Entre las opciones de coches de ocasión híbridos que comercializa SF Motor Premium, el modelo Mercedes Clase C 350 E 2.0 del año 2018 destaca por ser un híbrido enchufable con transmisión automática. Su kilometraje es de 57.000 km, con 279 caballos de velocidad y 2.000 cc de cilindrada, 4 puertas y 5 plazas, con garantía de 12 meses.

Por otro lado, el Hyundai IONIQ HEV 1.6 del año 2020 funciona con gasolina y tiene una transmisión automática. La potencia del coche es de 141 caballos de velocidad con una cilindrada de 1.600 y 7.000 kilómetros recorridos. Mientras, el Toyota Auris 1.8 140 H 2018, con 122.000 kilómetros, alcanza 136 caballos de velocidad con transmisión automática y 1.800 de cilindrada, con una garantía de 12 meses.

Finalmente, el Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active con 132.000 kilómetros del año 2018 funciona con gasolina y transmisión automática. Su potencia alcanza los 101 caballos de velocidad y una cilindrada de 1.500, con 5 puertas y 5 plazas, más una garantía de 12 meses. Todos los modelos están disponibles en el concesionario de Toledo.

En SF Motor Premium, los planes de financiación están abiertos para que los clientes adquieran el coche de su preferencia, mediante un método sencillo. Las entregas de vehículos se realizan en toda España y la opción de aceptar coches como parte del pago también es una posibilidad. Desde la página web de la empresa, los usuarios pueden solicitar la reserva del coche para gestionar su compra.



