Las pulseras de piedras energéticas naturales semipreciosas de Psicosoluciones Tienda Zen

martes, 12 de abril de 2022, 12:16 h (CET)

Las piedras semipreciosas siempre han sido utilizadas como objetos de sanación y poder. Pese a que no existen estudios científicos que comprueben sus efectos con fines curativos o energéticos, muchos testimonios de personas que han estudiado sobre ellas aseguran que existe la posibilidad de que provoquen una especie de efecto placebo en quien las usa y cree en sus propiedades.

Psicosoluciones Tienda Zen es un proyecto que ofrece todo tipo de productos que están vinculados a la espiritualidad y al bienestar del cuerpo y del alma. Las pulseras de piedras energéticas naturales semipreciosas son complementos que han sido elaborados a mano y pueden ayudar a canalizar las energías positivas en quien las usa.

Amuletos energéticos Las pulseras son accesorios decorativos, pero, más allá de esto, pueden funcionar como amuletos energéticos de acuerdo al material con el que han sido elaboradas. Aunque para algunos puede parecer descabellado, no es una locura creer que las piedras y los cristales tienen energía y, por lo tanto, pueden ayudar a encontrar el equilibrio en la vida de las personas. Diariamente, los seres humanos emiten energía que interactúa con las piedras y, de alguna manera, esta regresa hacia quien la emitió en otro estado. Por ello, son utilizadas como complementos para la sanación o la estabilidad energética desde hace muchísimo tiempo. Las piedras semipreciosas suelen ser las más sencillas de conseguir y son utilizadas para crear joyas o accesorios que complementan los outfits en la actualidad. Existen una gran variedad de este tipo de piedras y todas poseen propiedades específicas para canalizar las energías de diferentes maneras.

Recomendaciones para escoger una pulsera con piedras semipreciosas El momento de escoger una piedra semipreciosa por sus características, la energía que transmite o sus propiedades sanadoras puede ser una tarea algo difícil. Antes de realizar la compra, es recomendable investigar un poco sobre las propiedades que cada una de ellas tiene intrínsecamente, y a partir de allí, decidir en función de las ventajas de cada una de ellas. En cuanto a accesorios se refiere, no existen piedras semipreciosas más o menos valiosas, pero sí pueden tener un valor personal, ya que muchas de ellas pueden identificarse con la vida de las personas. En la página web de Psicosoluciones Tienda Zen, puede encontrarse una amplia variedad de estos accesorios, con diseños propios y exclusivos. Para su elaboración, utilizan piedras semipreciosas de 8 mm y todas son hechas a mano, razón por la que el modelo puede variar ligeramente dada la naturaleza artesanal del producto. Semanalmente, disponen de piezas nuevas con diseño único y pueden ser personalizadas con la talla y la piedra que el cliente desee.



