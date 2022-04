Alberto Conesa lanza la primera trilogía para inmobiliarios en habla hispana Emprendedores de Hoy

Una de las empresas punteras en marketing y formación inmobiliaria es Branding Center, cuyo CEO, Alberto Conesa, ha anunciado que está preparando una trilogía de libros destinada a los agentes inmobiliarios. Este sector, y los métodos que se están utilizando para conseguir los objetivos marcados, están evolucionando con rapidez.

El primero verá la luz a final de abril de 2022 y su tema central será la mentalidad inmobiliaria. A su vez, la segunda entrega promete abordar los sistemas de trabajo que se utilizan actualmente en este sector. El tercero y último es sobre el que menos se sabe, pero, según su autor, promete ser un texto que permitirá a las agencias y agentes subir al siguiente nivel.

Alberto Conesa es autor, mentor y creador de sistemas inmobiliarios El creador de Branding Center comenzó su carrera vendiendo pisos a los 20 años. Los primeros tiempos como agente le sirvieron de experiencia para aprender todos los secretos del sector. A partir de esos conocimientos, comenzó a crear sistemas inmobiliarios innovadores de alta facturación.

A día de hoy, Alberto Conesa está especializado encrecimiento de negocios. Además, es uno de los mentores inmobiliarios con mayor proyección del mercado mundial de negocios en habla hispana.

Con la nueva trilogía para agentes inmobiliarios se consigue mantenerse actualizado Bajo el nombre de Master: agentes inmobiliarios que construyen una mente de alta facturación, Conesa presenta su primer libro de la trilogía. Este se centra, en primer lugar, en la mente del agente inmobiliario, donde comienza todo: los éxitos y los fracasos. Para los agentes, es fundamental saber entrenar la mentalidad y prepararla para conseguir una alta facturación.

El autor remarca que se debe ser capaz de reprogramar el cerebro, los pensamientos y, por lo tanto, las acciones. Esa es la clave para facturar los millones a los que, seguramente, muchos aspiran y este libro es un paso importante para lograrlo.

En el libro, también se abordan los cambios en el sector, donde los guiones de antes ya no valen. Es momento de actualizarse, potenciar la mentalidad premium y aplicar, paso a paso, todo lo aprendido en esta obra.

Alberto Conesa no vende simples teorías, sino que cuenta sus experiencias con más de 2.000 agencias y más de 3.000 profesionales inmobiliarios en los últimos 4 años.

En este libro se habla con sencillez, pero con la certeza de que estos consejos funcionan y harán subir de nivel a cualquier agente.

Es una obra que deja con ganas de más, ya que una vez que se prueben los “Mensajes Maestros” de MASTER, la mente no querrá alimentarse de otra manera. Por eso, a este libro le seguirá una segunda parte sobre el Sistema Pi3-Productividad Avanzada y una tercera parte sobre The High Level.

Aquí comienza el viaje para conseguir todo lo que uno quiere y convertirse así en un agente inmobiliario de alta facturación.



