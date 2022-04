Cursos de inglés online, ¿quién ha dicho que el inglés se aprende mejor en persona? Emprendedores de Hoy

A pesar del confinamiento, las cuarentenas y las limitaciones impuestas por la pandemia; el aprendizaje del inglés en España no ha cesado. En el país, la necesidad de dominar el idioma de los negocios junto al contexto de la pandemia ha impulsado a muchas personas a buscar alternativas que puedan ayudarles. Gracias a ello, los españoles han descubierto que el aprendizaje del inglés online, cuando se hace correctamente y con profesores experimentados, es cómodo, conveniente, eficaz y asequible.

Una de las plataformas más utilizadas con este objetivo es Zoom y, de hecho, es la que ahora mismo la escuela de idiomas, A School of Fish Language Center, utiliza, junto a otras herramientas digitales, para impartir clases online con un profesor en directo. La calidad de la enseñanza en este centro tiene un nivel superior y ha representado una gran ventaja para quienes desean aprender desde casa o cualquier otro lugar.

Aprender inglés online vía Zoom Aprender inglés vía online ha demostrado ser una metodología efectiva y ha servido para que muchas más personas puedan aprender el idioma con expertos de una manera mucho más sencilla, ya que solo se necesita un dispositivo- puede ser un portátil, una tablet, o incluso un móvil-, unos cascos y una conexión a internet. Este es un recurso que la academia de inglés A School of Fish Language Center viene aplicando aproximadamente desde el año 2012, pero dio un salto cualitativo y definitivo en 2015, con las innovaciones técnicas de la plataforma para videoconferencias en línea Zoom.

Desde entonces, la academia ha implementado una metodología de enseñanza online, ofreciendo cursos de inglés, a través de los llamados Zoom Groups o pequeños grupos de estudiantes que reciben su formación en inglés a través de la aplicación.

La elección de Zoom se debió no solamente a que es una ventana efectiva de aprendizaje online que, además, proporciona muchas ventajas tanto a estudiantes como profesores. También ofrece una buena calidad de audio y vídeo para que las clases sean fluidas y no haya problemas técnicos. También utilizan una academia online, donde los alumnos pueden complementar sus clases, y varias aplicaciones que cimientan los conocimientos de los alumnos.

Hasta ahora, han sido alrededor de 1.000 estudiantes los que han aprendido inglés en la academia, con un 97 % de las personas satisfechas.

¿Cuáles son las ventajas de aprender inglés online? Estudiar inglés online con un profesor por internet ofrece grandes ventajas. La primera es que permite aprender desde cualquier lugar, puede ser desde una casa, el despacho, en la playa, etc., sin la necesidad de trasladarse a un centro de formación, pagar gastos de transporte y los demás inconvenientes asociados a los desplazamientos, etc. De hecho, permite que desde la comodidad del hogar u oficina se pueda acceder a un aula virtual de A School of Fish Language Center vía Zoom, donde el alumno aprenderá de la mano de profesores cualificados y experimentados.

Otra de sus ventajas es que al ser online, los Zoom Groups son internacionales, lo cual permite aprender inglés con compañeros de otros países. Las clases online también tienen un precio mucho más asequible, lo cual permite a muchas más personas acceder a la formación sin perjudicar la economía doméstica, máxime en estos tiempos de recesiones, inflación y subidas desmesuradas de precios. Además, gracias a la flexibilidad, cada persona puede aprender a su ritmo.

Las clases online de inglés vía Zoom en A School of Fish Language Center son una opción sencilla, efectiva y asequible para quienes quieran aprenderlo.

Con 1.350 millones de hablantes en el mundo, el inglés es considerado hoy en día como uno de los idiomas más importantes a nivel mundial y las empresas necesitan personal que pueda hablarlo de forma fluida o que tengan un nivel alto. Por esta razón, acceder a estas y otras oportunidades es posible, de una forma tan fácil como aprender desde la comodidad del hogar.



