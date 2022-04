El Método Celia Vergara de la cantante y logopeda para aprender a cantar Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de abril de 2022, 13:42 h (CET)

Es posible aprender a cantar y existen muchas clases para formarse. Sin embargo, no hay nada mejor que realizar una capacitación asociada con una cantante que lleva años en la industria y conoce exactamente cómo explotar el talento de cada uno de sus estudiantes.

El Método Celia Vergara se imparte por la misma cantante y el productor musical Roberto Bazán en Hot Stuff Producciones Musicales. En esta metodología de enseñanza, se instruye lo básico para aprender a cantar y se introduce en el doblaje de canciones, ya que Celia es voz Disney. Es un curso que está dirigido a todas las personas que quieren iniciarse en el canto y no se han atrevido y a aquellos que ya llevan un camino recorrido como cantantes, pero quieren dar un paso más.

¿En qué consiste el Método Celia Vergara? El canto es una actividad innata en el ser humano. La música, a lo largo de los años, ha evolucionado y la industria musical aumenta cada vez más los estándares de aceptación para los nuevos artistas. Es por este exigente margen que muchas personas talentosas tienen miedo a explorar sus capacidades.

En este contexto, la cantante, logopeda y vocal coach Celia Vergara desarrolló un método único en el mundo, basado en su experiencia en la industria y enfocado a todos los artistas que están poniendo en marcha su carrera. Con más de 25 años en la industria musical, Vergara se unió a Hot Stuff Producciones Musicales para presentar esta nueva forma de aprendizaje musical, la cual se desempeña por medio de clases online, contenido grabado, talleres presenciales y diferentes estrategias digitales de aprendizaje. Durante los meses que dura el método, el equipo docente mantiene un seguimiento constante de cada uno de sus estudiantes para poder conocer sus virtudes como cantantes y explotarlas al máximo.

En concordancia, todo cantante debe desarrollar los tres pilares fundamentales que conforman a un artista completo. El primero es la mente, ya que muchos sienten miedo, vergüenza y demás limitaciones emocionales que retrasan su crecimiento. Continuando con el trabajo auditivo, en vista de que todo cantante debe saber escuchar para poder cantar. Por último, está el trabajo vocal, con la implementación de técnicas únicas para cantar, dominar el registro, ganar confianza y encontrar su propia voz.

Es importante mencionar que, a lo largo de toda la formación, se instruye a los participantes para componer una canción. Al final del curso, la interpretarán y grabarán en un estudio profesional, para completar con la experiencia.

Formación de la mano de profesionales Hot Stuff Producciones conoce la importancia y el profesionalismo que buscan los estudiantes, por lo que cuenta con expertos de la talla de Celia Vergara, Roberto Bazán y sus colaboradores especializados en distintas materias. Imparten sus clases por medio de sesiones en vivo y tienen una plataforma con información disponible durante la totalidad del tiempo de estudio, para que todos los artistas obtengan los conocimientos necesarios. La comunidad que se forma en torno al método es un gran apoyo para el aprendizaje, la confianza y la motivación del alumno.

La productora cuenta con un sitio web en el que hay un apartado donde se especifica en qué consiste el Método Celia Vergara, para todos los interesados en formarse dentro del mundo del canto.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.