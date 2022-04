La fórmula personalizada para la piel de Uniquely Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Existe un nuevo concepto de cuidado personal basado en la cosmética facial personalizada, la cual permite a cada individuo crear su propia fórmula de cuidado facial, de acuerdo a sus necesidades específicas y a su tipo de piel, a través de un diagnóstico online que realizan los expertos de Uniquely.

Este diagnóstico se basa en un cuestionario relacionado con las características de la piel, estilo de vida, expectativas y resultados obtenidos que se puede complementar con un análisis de la imagen que inicia cuando el usuario sube una foto a la página web de Uniquely Cosmetics.

Después del análisis, dicha fórmula estará basada en el uso de ingredientes naturales que no contienen alcohol, parabenos, sulfatos ni elementos derivados de animales, seleccionando solo principios activos que tengan un efecto real sobre la piel. Este método de personalización del cuidado facial incluye el uso de elementos como ácido glicólico, cafeína, extracto de tomate, aceite de arroz, centella asiática y ácido hialurónico, entre otros, dependiendo de cada caso y de los resultados que arroje el análisis previo.

Para esta empresa, es fundamental la necesidad de que exista una cosmética sostenible y respetuosa con el entorno, por lo cual no usan componentes derivados de los animales, considerándose una marca honesta y responsable con el medioambiente.

Además de la personalización de la fórmula, Uniquely también se esmera en la personalización del packaging, ya que la etiqueta se imprime con el nombre del cliente, haciendo de esta una experiencia totalmente adaptada a cada persona.

Uniquely, comprometida con la responsabilidad social Pese a ser una empresa reciente, Uniquely está altamente comprometida con un mundo donde se respeten los derechos humanos de las personas con albinismo, razón por la cual destinan el 1 % de sus ganancias a la ONG Beyond Suncare, la cual se dedica a la atención de personas que padecen esta situación.

Las personas que deseen obtener más información acerca de la empresa y su funcionamiento solo tienen que entrar en su página web y realizar el test para conocer que formulación se adapta mejor a su piel.



