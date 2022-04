Chimeneas DAE, diseños atemporales, de vanguardia y con líneas que no pasan de moda Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de abril de 2022, 13:44 h (CET)

Las chimeneas, además de ser un accesorio para el hogar, son un elemento funcional para mantener el calor en los espacios durante el invierno. Este artefacto es esencial para las viviendas que más se ven afectadas por las temporadas frías. Sin embargo, el empeño que muchos diseñadores han puesto en la fabricación e instalación de este elemento en las edificaciones permite que pueda utilizarse como un elemento de diseño que llena de personalidad cualquier sala o recibidor.

Existen en el mercado muchos modelos de chimeneas, pero no todos son lo suficientemente atemporales para sobrevivir al paso del tiempo y sus tendencias. De ahí que la compañía DAE, una editora de diseño con amplia trayectoria, se centrara en crear modelos de chimeneas modernas, cuyas líneas y materiales representasen la vanguardia y la sofisticación de las épocas doradas del diseño de interiores.

Tradición y modernidad Su experiencia en la creación de chimeneas deviene de una nostalgia por la década de los 60, donde grandes genios de las artes y el diseño coincidieron en la población de Cadaqués, lugar de donde es originaria esta empresa. Durante esta década, la compañía se encontraba en pleno surgimiento y a razón de ello pudo beber de referencias como Dalí, Duchamp, Roth y Casamada, para bocetar sus primeras creaciones. Bajo este contexto, la compañía comenzó a experimentar con diseños de chimeneas que incluyeran el metal como material de fabricación alternativo al yeso o al ladrillo, produciendo objetos mucho más versátiles y ligeros.

A partir de ese momento, sus chimeneas empezaron a ganar una gran demanda, debido a que no requerían una gran obra de instalación.

Texturas modernas para mejorar los espacios Hoy en día, las chimeneas de metal son unas de las preferidas para decorar y calentar cualquier ambiente, ya que dotan los espacios de elegancia y modernidad. En el amplio catálogo de DAE, se pueden encontrar varios modelos de chimeneas de esquina, frontales, centrales y suspendidas, cuyas texturas y materiales brindan una sensación de acogedora calidez a sus usuarios. Además, la compañía también cuenta con los mismos modelos adaptados a BioEtanol, por lo que no se precisa de salida de humos y no generan ningún tipo de residuo sólido. De esta manera, tanto por la belleza de sus creaciones como por la calidad de las mismas, cada vez más personas dejan en manos de los profesionales de DAE la decoración de su hogar para conseguir estancias acogedoras y modernas.



