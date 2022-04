Aumento de pecho con las prótesis B-lite, unas de las más ligeras del mundo Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de abril de 2022, 08:03 h (CET)

En el área de la cirugía estética, el aumento de pecho es una de las operaciones más demandadas.

Disconformidad con el volumen de las mamas, asimetría, desproporción con respecto al tamaño torácico o la laxitud del tejido ocasionado por el embarazo o la lactancia son algunas de las razones que llevan a las mujeres a querer mejorar su imagen frente al espejo y sentirse más seguras. En Andalucía, la red de Clínicas Be ofrece la colocación de las prótesis B-Lite, las más ligeras del mercado, mediante una cirugía segura y rápida, en manos de prestigiosos especialistas.

Mejorar el aspecto del escote de la mano de los profesionales de Clínicas Be En sus tres sedes, ubicadas en Granada, Motril y Málaga, Clínicas Be cuenta con un equipo de cirujanos del más alto nivel, conformado por la Dra. María Gijón y el Dr. Sergio Montes, quienes, mediante un estudio exhaustivo de cada caso, recomendarán la mejor opción quirúrgica para mejorar el aspecto del escote.

Los implantes B-Lite son 30% más livianos que las prótesis mamarias tradicionales, una condición que aporta mayor comodidad, sobre todo para las mujeres deportistas, las que eligen prótesis de mayor volumen, las que deben cambiar sus implantes o quienes necesitan realizarse una mastopexia o elevación de los senos.

Elaboradas con un gel cohesivo de silicona mejorado con micro esferas, las “Be-Lite” permiten mantener el contorno del pecho en su lugar por mucho más tiempo, debido a que su peso liviano reduce la tensión que causa la fuerza de gravedad en el tejido. En Clínicas Be, las interesadas en mejorar su imagen con esta intervención acceden a una prueba de simulación realista que muestra cómo será su imagen después de la cirugía.

Intervención segura y de rápida recuperación El aumento o la reconstrucción del pecho es uno de los procedimientos que más se ejecutan en Clínicas Be. El reconocido equipo médico garantiza una operación segura, que puede realizarse en un lapso de una, hasta dos horas. Antes de la intervención, el cirujano plástico hará los estudios necesarios para determinar la vía de colocación más idónea para la paciente, con una pequeña incisión en la axila, en la areola o en el surco bajo el pecho.

Con ciertas restricciones, como la de levantar peso o hacer ejercicios y llevando el sujetador adecuado, en dos semanas las pacientes podrán incorporarse paulatinamente a su vida normal. En 30 días, las molestias habrán desaparecido.

La calidad de las prótesis B-Lite y la profesionalidad del equipo de Clínicas Be garantizan una cirugía cuyos resultados son óptimos y para toda la vida. El centro de medicina estética ofrece planes de financiamiento atractivos y cómodos, para que el deseo de miles de mujeres de mejorar su autoestima y sentirse a gusto con su cuerpo sea una realidad.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.