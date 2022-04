Los Guacamoles, una opción ideal para inversores que quieran un negocio de comida mexicana muy estable Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de abril de 2022, 17:05 h (CET)

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró, en el año 2010, la cocina mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sus orígenes son antiguos y es un elemento de identidad para el pueblo mexicano.

Desde hace tiempo, la gastronomía de México trascendió las fronteras y llegó a todos los continentes del mundo. En este sentido, Los Guacamoles es una franquicia de restaurantes de comida mexicana cuya base es la autenticidad y que además resulta un negocio seguro para quien invierte en el sector de la gastronomía. Los productos y servicios de la marca están valorados con un 86 % de calificaciones excelentes en la prestigiosa plataforma Trip Advisor.

Las ventajas de invertir en Los Guacamoles Además del prestigio de la comida mexicana a nivel mundial y de la excelente calidad que ofrece, Los Guacamoles cuenta con una serie de ventajas que destacan a esta franquicia respecto a otras opciones de inversión. En primer lugar, la inversión inicial necesaria para poner en marcha un local es un 75 % inferior a la media del sector mientras que el retorno se produce en un lapso menor a los 3 años.

A su vez, los riesgos de introducirse en el sector de la restauración con una marca de gran potencial son bajos. En este caso en particular, los productos de alta calidad y excelencia juegan a favor del franquiciado que también puede aprovechar que la gastronomía temática experimenta una tendencia creciente.

El equipo de la marca Los Guacamoles cuenta con un amplio conocimiento de gestión en el sector, ya que han desarrollado distintos proyectos de restauración en los últimos 20 años. Los franquiciados reciben asistencia permanente, acceden a las mejores herramientas de control de gastos y participan de acuerdos con los proveedores homologados de la compañía.

Abrir una franquicia de Los Guacamoles Para desarrollar un local de Los Guacamoles solo hace falta contar con espíritu emprendedor y deseos de triunfar. El apoyo de la marca es continuo, por lo que con una mínima capacidad de aprender alcanza para formarse en los conocimientos que resultan necesarios.

Los inversores de Los Guacamoles tienen un alto compromiso con la marca, lo cual también es necesario para el correcto desarrollo de cada unidad franquiciada. Otra condición es que el restaurante debe implantarse en una localidad con una población mayor a 30.000 habitantes.

Los procesos están diseñados de manera estandarizada, lo que elimina algunas dificultades existentes en la restauración y permite que el negocio se adapte a todos los perfiles que cumplan con las condiciones mencionadas. Los Guacamoles cuenta con restaurantes mexicanos en Madrid, Valencia y Andalucía. Quien invierte en ellos accede a un negocio seguro y no necesita experiencia previa en el sector.



