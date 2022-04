La inteligencia artificial se consolida como el futuro del injerto capilar Emprendedores de Hoy

Para poder ejecutar de manera más eficiente las tareas para las que fueron diseñados, la inteligencia artificial (IA) ha promovido un avance de los robots y los sistemas de softwares.

En el área de la salud, se ha incluido la inteligencia artificial en una gran cantidad de tratamientos, como los trasplantes de cabello. De hecho, un injerto capilar que se realiza con esta maquinaria tan avanzada resulta más seguro y efectivo. En la clínica capilar Injemur trabajan con este tipo de sistemas, con el objetivo de ofrecer a sus pacientes un mejor servicio de injerto capilar en Murcia.

La integración de la inteligencia artificial en los injertos capilares En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha sido integrada en muchos sectores, incluyendo el de la salud, en el cual tiene como objetivo optimizar los diagnósticos y tratamientos que se realizan en hospitales y clínicas.

Uno de los tratamientos que ha mejorado gracias a este tipo de tecnología es el trasplante de pelo. Por esta razón, la clínica capilar Injemur se ha especializado en el uso de la IA para llevar a cabo los injertos capilares con la técnica FUE robótica. En específico, el proceso es asistido por el robot automatizado ARTAS, cuyo sistema Hair Studio le permite crear un diseño 3D de los posibles resultados del injerto para cada paciente.

Estos resultados se obtienen gracias a la simulación que realiza el robot, teniendo en cuenta diferentes características de las personas como el peinado, color de cabello, etc. Posteriormente, el robot se encarga de la ejecución del mejor resultado escogido por los especialistas. Es decir, realiza la extracción de las unidades foliculares y el injerto de estas. Esto ha permitido conseguir un proceso más preciso y seguro.

¿Cuáles son los beneficios de los injertos capilares que se realizan con inteligencia artificial? Los injertos capilares que se llevan a cabo con inteligencia artificial en Injemur son procedimientos seguros e incluso más precisos que los llevados a cabo de forma manual. De hecho, los trasplantes capilares con ARTAS han sido aprobados por el FDA en Estados Unidos por la seguridad y eficacia que ofrecen.

A diferencia de las técnicas manuales, con el injerto capilar robótico ARTAS se obtienen siempre los resultados deseados, ya que el robot crea y ejecuta diseños ajustados a las necesidades de cada persona. Esto se debe a que el robot toma imágenes en alta definición del cabello para crear un diseño adecuado, así como realiza movimientos automatizados precisos en la extracción de las unidades foliculares. Por eso, esta tecnología permite que se genere menos daño en el cabello y que no deje cicatrices. Asimismo, el proceso de recuperación es más rápido. En consecuencia, la inteligencia artificial se consolida como el futuro en la restauración del cabello.

