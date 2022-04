Gestionando todas las comunicaciones desde la nube con telefonía VoIP Emprendedores de Hoy

En la actualidad, una de las mayores preocupaciones de las empresas inteligentes es tener una comunicación constante, de calidad e instantánea. No obstante, disponer de este tipo de comunicación supone un gran gasto para una compañía que sigue contando con los servicios de las telefonías tradicionales.

Ahora existe una solución para este problema, ya que de la mano de Ubcloud, una de las mejores centralitas virtual en el mercado, cualquier negocio puede tener una centralita telefónica con todo lo necesario para las empresas modernas.

La telefonía VoIP, una buena alternativa para la comunicación de empresas inteligentes Todas las empresas exitosas hoy en día caminan hacia la transformación digital para convertirse en empresas inteligentes. Este tipo de empresas se caracterizan por haber formado un entorno hiperconectado, pero a la vez seguro, en el cual la información es el bien más preciado. Para obtener toda esa información, se necesita una comunicación constante y de calidad con sus clientes, colaboradores, trabajadores, etc. Lo malo es que, en muchas ocasiones, esto no es posible a través de los servicios que ofrece la telefonía tradicional. Para ellos, nació el sistema VoIP, que quiere decir Voz sobre Protocolo de Internet, y que sirve para realizar diferentes tipos de llamadas, a través de la conexión a internet como Ubcloud, que brinda todas las prestaciones de una central telefónica de altas prestaciones y consigue ofrecer el servicio más completo en atención telefónica para los clientes de una empresa.

¿Cuáles son las ventajas de contar con Ubcloud? La telefonía para empresas de Ubcloud está orientada principalmente al desarrollo tecnológico de las empresas mediante la implementación de la tecnología VoIP. Este tipo de tecnología para empresas pone al alcance de cualquier pyme, autónomo o multinacional, herramientas de comunicación digital de alta calidad, que adicionalmente representan un gran ahorro de dinero. Con Ubcloud, los clientes de cualquier empresa pueden acceder a una atención telefónica adecuada a los cambios tecnológicos actuales, ya que dispone de una multitud de funcionalidades en la nube,unidas a las habituales de: transferencias, desvíos de llamadas, locuciones de bienvenida y música de espera personalizada. También es posible encontrar encuestas de satisfacción, grabación de llamadas, estadísticas, salas de videoconferencia, aplicaciones sobre llamadas perdidas, integraciones con ERPs y CRMs… De esta manera, Ubcloud brinda a las empresas inteligentes todo tipo de estadísticas referentes a la evolución de sus comunicaciones, por lo que pueden conocer qué agentes atienden más llamadas, cuántas llamadas se pierden y quiénes son los clientes que más llaman.

Es decir, este tipo de servicios, además de generar un ahorro económico y una escalabilidad mayor, permite obtener datos sumamente valiosos, aportando valor a las áreas comerciales, de atención al cliente y de soporte. Hay que diferenciarse para seguir compitiendo, y apoyarse en la VoIP es una opción ágil, rápida y económica.



