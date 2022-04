Eventos personalizados para cualquier celebración de la mano de VR Airsoft Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

En la mayoría de los casos, planificar un evento especial es una tarea difícil y a la hora de pensar en las actividades que se llevarán a cabo en la celebración casi siempre se termina optando por opciones tradicionales que no aportan nada diferente. Sin embargo, hoy en día, hay muchas más alternativas y una de las más atractivas son las que impliquen usar la Realidad Virtual.

Gracias a esta tecnología, cualquier celebración puede convertirse en toda una experiencia repleta de diversión y adrenalina. Por esta razón, en VR Airsoft cualquiera puede celebrar un evento especial hecho a medida, disfrutando de una experiencia inolvidable de Realidad Virtual.

Celebrar un evento especial con un servicio personalizado Si lo que se busca es celebrar un evento especial, diferente y exclusivo, en VR Airsoft cuentan con todo lo necesario para organizarlo, según las necesidades de cada cliente. La firma ofrece un amplio catálogo de servicios diferentes para garantizar una celebración perfecta como, por ejemplo, servicios de cámara profesional, un espacio personalizado, catering para invitados, proyector para presentaciones y vídeos resumen del evento, entre otros.

Solo hay que plantear la idea a sus profesionales y ellos se encargarán de hacer un diseño totalmente a medida. No obstante, más allá de todos estos servicios, indiscutiblemente lo principal son sus actividades de Realidad Virtual Madrid.

Cada uno de sus centros cuenta con tecnología de última generación y espacios especialmente adaptados para la realización de múltiples juegos, ideales para disfrutar en equipos de hasta 6 personas cada uno. Tanto el espacio como sus juegos están diseñados para adaptarse a todo tipo de público a partir de los 4 años, incluso para personas con movilidad reducida o deficiencia visual. El objetivo es que nadie se pierda de disfrutar al máximo una celebración especial.

Una experiencia que llega donde esté el cliente Además, si el cliente que desea realizar su celebración prefiere hacerlo en un lugar distinto a cualquiera de los centros de Realidad Virtual de la empresa, también puede disfrutar de sus servicios. En estos casos, la compañía dispone de un parque portátil, diseñado para llevar la experiencia de la Realidad Virtual donde el cliente quiera. Se trata de un servicio de alquiler donde se puede acceder a todo el equipamiento necesario para crear un evento diferente mediante el uso de realidad virtual. La empresa se encarga de todo, desde el asesoramiento hasta el personal especializado que estará en el evento, para garantizar que todo funcione correctamente y se cumplan las expectativas del cliente.

Actualmente, VR Airsoft tiene disponible un pack para cumpleaños de niños y niñas hasta los 14 años que incluye sesiones de VR en la sala de cualquiera de sus centros, merienda completa, regalos sorpresa y hasta la tarta de cumpleaños.

Por otro lado, está también el servicio para grupos en sus salas VR exclusivas, ideal para eventos corporativos, despedidas, cumpleaños, etc. Todos estos servicios, así como el de parque portátil, se pueden reservar fácilmente desde su página web.



