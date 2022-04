¿Cómo eliminar humedades por capilaridad de forma definitiva?, por Preactiva Emprendedores de Hoy

martes, 5 de abril de 2022, 13:15 h (CET)

Muchas propiedades presentan inadecuada impermeabilización, por lo que durante las épocas de lluvia sus muros y paredes tienden a presentar humedad.

En este caso, la humedad asciende desde los cimientos por las estructuras a través de sus capilares y por ello se denomina humedad por capilaridad.

Suele ser muy difícil de eliminar debido a que la mayoría de las alternativas que existen no son eficaces. Preactiva ha desarrollado un sistema Electro-Físico Inalámbrico para eliminar humedades de forma definitiva que, además, es fácil de instalar y no requiere mantenimiento.

¿Cómo eliminar definitivamente la humedad por capilaridad? La humedad por capilaridad es la humedad más difícil de eliminar debido a que el problema se origina en el interior de las estructuras, por una inadecuada impermeabilización de las mismas.

Por ello, aunque se corrijan los daños causados en muros y paredes, la humedad persistirá siempre que surjan las condiciones. Esto hace que sea necesario tener en los edificios donde exista este problema un sistema que cumpla su función de forma constante. De esta manera, no solo se elimina la humedad, sino que también se evita que vuelva a aparecer.

El equipo de Preactiva es un sistema electro-físico que evita de forma eficaz que el agua suba por los capilares. Este sistema, a diferencia de otros similares como los de electro-ósmosis, transmite ondas por muros y suelos fácilmente y evita que el agua ascienda por estos.

La solución inteligente de Preactiva para eliminar la humedad El equipo Preactiva destaca en el sector por su gran efectividad y fácil uso. De hecho, las personas que lo compran solo deben instalarlo y dejar que realice su trabajo. Este proceso de instalación puede ser realizado por uno mismo, ya que no requiere ningún tipo de obras y se realiza en aproximadamente 3 minutos. Además, el equipo no necesita mantenimiento y cubre toda la superficie de la edificación.

De igual forma, hay diferentes equipos para cubrir áreas de 50 a 2500 m². Entre las ventajas de este sistema, frente a otros, están la gran efectividad y su bajo consumo en electricidad. Además de esto, es un equipo económico en comparación con otros similares. Por estas razones, el equipo Preactiva es una solución inteligente para eliminar la humedad por capilaridad de forma definitiva.

Con este equipo se logra eliminar de forma eficiente y definitiva la humedad por capilaridad en viviendas o edificios.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.