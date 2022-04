La Doctora Cachero habla de los beneficios que aporta un tratamiento de ortodoncia invisible Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de abril de 2022, 13:59 h (CET)

En los últimos años, la ortodoncia invisible ha ido ganando popularidad. Desde Avilés, en Asturias, La Clínica de la Doctora Cachero ofrece este tipo de tratamiento, el cual se identifica por su discreción.

Los brackets metálicos son el tratamiento más común para corregir la dentadura, pero estos suelen ser molestos, sobre todo por razones estéticas, pues son muy visibles y poco favorecedores. Este tratamiento ha revolucionado la ortodoncia y consiste en una colección de alineadores dentales invisibles hechos a la medida de cada paciente, porque no hay dos bocas iguales. Se adaptan con facilidad a la boca, como una funda para las arcadas inferior y superior. Una vez por semana, el kit de alineadores se reemplaza por uno nuevo, cuya morfología evoluciona a la par que la dentadura de la persona tratada. Esto es posible gracias a que el tratamiento utiliza tecnología 3D de alta precisión.

Aunque hay varias opciones en el mercado, Invisalign® se ha convertido en una de las más populares por su fiabilidad.

La ortodoncia invisible y sus beneficios La ventaja principal, por encima de otros tratamientos de ortodoncia tradicionales que se ofertan en el mercado, es que la estética no se ve afectada a lo largo de este procedimiento, lo cual se establece como un importante valor añadido. Al ser transparentes, son prácticamente imperceptibles para otras personas, pasando casi desapercibidos.

Otra de las ventajas que más conquistan a los pacientes es el hecho de que los alineadores pueden quitarse para comer o lavarse los dientes. Siempre con responsabilidad porque, para que la ortodoncia comience a hacer efecto, se debe garantizar que los alineadores permanezcan en la boca al menos 22 horas al día. Es algo que no suele considerarse como un inconveniente, puesto que estos elementos son cómodos y flexibles.

Además, con la implementación del tratamiento de ortodoncia invisible, se reduce el riesgo de padecer ciertas patologías, como la gingivitis, las caries o la aparición de mal aliento. Más beneficios del tratamiento de ortodoncia de moda, de ahí su éxito internacional.

Desde su clínica dental en Avilés, la Doctora Cachero ha tratado centenares de casos. Aunque al principio pueden surgir algunas dudas, comenta la Doctora, al acabar el tratamiento la satisfacción por el proceso y el resultado es muy alta. Además, la posibilidad de contar con el tratamiento líder del mercado de ortodoncia invisible da la confianza y seguridad que se necesita para ofrecer un servicio de calidad exigente.

Motivos por los que optar por la ortodoncia invisible de la Clínica Doctora Cachero La clínica ofrece atención personalizada que permite analizar cada caso con detenimiento y evaluar la eficacia del tratamiento de ortodoncia invisible en cada persona. La Dra. Cachero aclara que la eficacia del tratamiento depende en un gran porcentaje del compromiso de los pacientes.

Desde la Clínica dental de la Dra. Cachero, siempre se realizan tratamientos acompañados donde las personas siempre están informadas acerca de todas las indicaciones necesarias para usar de manera adecuada los alineadores invisibles. Por ejemplo, indicarán cómo deben ser colocados y cómo se pueden limpiar. Asimismo, si la dentista lo considera conveniente, al final del tratamiento, solicitará la fabricación de nuevos alineadores para mejorar los resultados. En resumen, el tratamiento de ortodoncia invisible es innovador, práctico, rápido y muy útil para adquirir discretamente la dentadura perfecta. Una opción con la que ir sobre seguro.



