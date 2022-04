Seguro de Responsabilidad Civil para administradores y directivos, con Thenowo Emprendedores de Hoy

sábado, 2 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Quienes tienen altos cargos se exponen de forma diaria a que cualquier reclamación relacionada con el ejercicio de su actividad pueda poner en riesgo su patrimonio personal. Esta es la razón por la que contratar un Seguro de Responsabilidad Civil de D&O resulta muy importante para directivos, gerentes, administradores y otros cargos de responsabilidad.

Los riesgos de no contar con una Póliza de Responsabilidad Civil para administradores y directivos Las causas de perjuicios en terceros son numerosas y de diferente naturaleza. A esto se suma que las consecuencias de dichos perjuicios son de gran magnitud y que cada vez es más frecuente recurrir a la vía penal para agilizar plazos y tratar de causar el mayor detrimento posible en la imagen y reputación del ejecutivo.

Recurrir a un seguro de Responsabilidad Civil de D&O puede ser clave, pero ¿cómo dar con el que realmente se necesita? Los comparadores de seguros de Thenowo son la solución. En cuestión de segundos, se puede conseguir una comparativa de precios y coberturas personalizada. De esta forma, cualquier profesional podrá consultar y elegir entre las opciones disponibles para su caso.

Un seguro imprescindible para todo administrador y directivo Un incumplimiento tributario, una mala decisión, una política salarial o de ascensos que no se considere equitativa, etc. Hay demasiadas situaciones que pueden acabar en demanda contra el alto cargo, afectando directamente a su patrimonio personal, calidad de vida e, incluso, la continuidad de la sociedad.

El seguro de Responsabilidad Civil para administradores y directivos es la solución ideal. El profesional contará con garantías clave como la defensa ante reclamaciones, prácticas laborales indebidas, multas, sanciones y más.

No es necesario que por una mala gestión una persona con un alto cargo deba arriesgar su patrimonio y el de su familia. Estar cubierto con un seguro de Responsabilidad Civil para administradores y directivos debe ser siempre una medida prioritaria para los ejecutivos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.