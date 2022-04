Alquiler de patinetes eléctricos a domicilio en Cádiz Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

El patinete eléctrico se ha convertido en una alternativa de movilidad cada vez más empleada por los ciudadanos. Esto se debe a que, por un lado, representa una forma de transporte personal más eficiente y, por otro, se trata de un vehículo sostenible que no produce contaminación al medioambiente.

Actualmente, hay compañías por medio de las cuales se puede adquirir un patinete eléctrico en modalidad de alquiler, para que cualquier persona pueda disfrutar de las ventajas que ofrece. Una de estas empresas es Neo Skate, pionera en servicio a domicilio y especializada en el alquiler de patinetes eléctricos en Cádiz y de bicicletas eléctricas plegables, concretamente en la localidad de Costa Ballena.

La evolución del transporte y la movilidad urbana La movilidad sostenible se ha vuelto tendencia en las principales ciudades europeas y las grandes metrópolis españolas no son la excepción. Esta evolución del transporte urbano se debe, principalmente, al progresivo salto de la sociedad hacia medios de transporte más sostenibles y ecológicos. Otro motivo es el hecho de que las personas de hoy en día desean disponer de vehículos más económicos, eficientes, ligeros y prácticos.

Es así como el patinete eléctrico se ha convertido en una de las opciones más demandadas por las personas en la actualidad. La razón es que cumple perfectamente con cada uno de estos aspectos y, además, permite moverse por la ciudad de forma rápida, sin tener que sufrir los atascos que causa el gran tráfico de coches en las ciudades. Sin embargo, más que comprar un patinete eléctrico, la opción más acertada y con mayores beneficios se encuentra en el alquiler de este tipo de vehículos.

Alquiler de patinete eléctrico con entrega a domicilio en Cádiz El alquiler de patinetes eléctricos a domicilio, hoy en día, es sumamente fácil y más aún si se hace a través de compañías como Neo Skate. Esta firma ofrece un servicio de alquiler que incluye la entrega del vehículo directamente en el domicilio del usuario, para que este no tenga que moverse de su casa. Además de eso, el patinete lo entregan totalmente limpio y desinfectado, junto con un maletín que contiene accesorios para su uso, como por ejemplo candado, porta móvil, casco, guantes, cargador y juego de herramientas.

El tiempo de alquiler puede ser desde un día hasta un mes, ofreciendo siempre las mejores garantías para sus clientes, ya que todos sus patinetes cuentan incluso con seguro de responsabilidad civil y seguro por robo. Reservar es sumamente sencillo. En su página web, hay un calendario interactivo en el que el cliente debe seleccionar la fecha y la cantidad de días que desea alquilar el patinete eléctrico. Los precios van desde los 25 € por un día hasta 150 € por 30 días. El usuario solo necesita tener su DNI en vigor, tarjeta de crédito y fianza. Una vez hecha la reserva, el cliente solo deberá elegir si quiere entrega a domicilio o recogerlo en algún otro punto de la ciudad que desee.



