Generacionweb regala páginas web gratis a las primeras 100 personas que reserven plaza Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Todas las empresas, por más pequeñas que sean, necesitan una página web hecha a su medida y que satisfaga las necesidades de sus clientes. Pero hay quienes no buscan desarrolladores por miedo a los altos costes de inversión. Con la idea de ofrecer beneficios a largo plazo, Generacionweb está otorgando páginas WordPress gratis solo a las 100 primeras personas que reserven en su sitio.

Sin trucos o trampas, la empresa desarrolló una manera de captar nuevos clientes con sus exclusivos planes de mantenimiento web para así darles la oportunidad de tener un sitio desarrollado con las mejores funciones del servidor.

Sitios web completamente gratis Puede parecer un servicio con letra pequeña, pero lo cierto es que la empresa de diseño y desarrollo digital Generacionweb está ofreciendo una nueva alternativa para todas las pequeñas y medianas empresas que aún no tienen una página web. Tal vez sea por los costes del diseño o simplemente porque se desconoce lo necesario que resulta tener un dominio donde los clientes puedan informarse y comprar, pero hoy en día no tener presencia digital es automáticamente perjudicial para las ventas.

Tal como lo explican en su sitio web, la idea de regalar páginas WordPress gratis es dar a conocer su servicio y presentar una solución a la comunidad de empresarios en el país. Con tan solo contratar un servicio de mantenimiento mensual, que cuesta 39 €, el diseño de toda la plataforma se ejecuta a la medida y con las exigencias de cada cliente, cuyo servicio está valorado en 1.000 €.

En ella, se diseña una página de inicio que se adapte a cada empresa o marca, así como cada una de las pestañas que se complementan con diseños y animaciones. Asimismo, destacan las páginas de información, contactos directos y redes sociales para mantener un flujo de clientes en todas las ramificaciones digitales. Es importante destacar que todas estas páginas gratis son respaldadas con las mejores configuraciones de seguridad para evitar spam y otros inconvenientes.

Quedan pocas páginas web disponibles Al igual que un coche o un equipo electrónico, las páginas web necesitan mantenimiento para establecer un funcionamiento constante y rápido. El diseño inicial de la web tiene un coste individual y el mantenimiento es un servicio que se realiza de manera mensual. Es por este motivo que el apartar y desarrollar la página de la empresa con Generacionweb permite un servicio de la mejor calidad y un ahorro considerable con respecto al resto de desarrolladores del mercado.

Es por ello que, para reservar la página hoy mismo, se debe ingresar en el sitio de Generacionweb, dejar los datos y una de las 100 ya será guardada. La empresa se pone en contacto para resolver dudas, crear el usuario en la plataforma para adquirir el servicio de mantenimiento y finalmente se desarrolla el espacio a medida.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.