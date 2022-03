Lourdes Moreno y su Rutina de la Luz para el envejecimiento de la piel Emprendedores de Hoy

jueves, 31 de marzo de 2022, 16:59 h (CET)

La piel pierde elasticidad y firmeza, proporcionando una apariencia de textura rugosa y poco luminosa debido a muchos factores externos responsables del envejecimiento facial. Algunos de estos son la contaminación del aire, el alcohol, el estrés, el tabaco, la mala nutrición y la exposición al sol.

Sin embargo, esto también tiene su causa en la propia biología. Con el paso del tiempo, se dejan de producir las proteínas esenciales para la piel, como la elastina y el colágeno. Esto intensifica la necesidad de emplear una rutina facial que permita combatir los efectos, tanto de agentes externos como biológicos.

Lourdes Moreno, experta en cosmetología, ideó una rutina con el objetivo principal de recuperar la luminosidad y elasticidad que pierde la piel con los años. La Rutina de la Luz muestra su determinación por conseguir su objetivo.

¿Cuál es la historia de la Rutina de la Luz?, por Lourdes Moreno Durante toda su vida, Lourdes Moreno ha mostrado una gran pasión por la cosmetología. Dada la deficiencia de productos para personas de determinadas edades, lo cual le afectaba de manera personal, decidió desarrollar su propia línea. Es así como nació en el 2020 Rutina de la Luz, con la finalidad de devolver a la piel la luminosidad que pierde con el paso de los años.

Todos los productos de esta línea cosmética contienen compuestos imprescindibles para tratar pieles con fotoenvejecimiento y arrugas. Así, ayuda a las personas de edad más avanzada a suavizar sus arrugas, con el fin de obtener una piel más joven y luminosa.

¿Cuáles son los 3 productos esenciales para recuperar la juventud de la piel? La Rutina de la Luz cuenta con 3 productos principales que pueden ser complementados con otros artículos de la línea de Lourdes Moreno. Estos son el serum de vitamina C, el contorno de ojos redensificador y la crema antiarrugas.

La función del serum de vitamina C es aportar luminosidad y jugosidad a las pieles opacas y fatigadas. Esta acción se debe a su capacidad de activar la microcirculación periférica facial, de este modo mejora el aporte nutricional de la piel desde el interior. Además, posee componentes que ayudan a fortalecer los tejidos y restaurar las funciones celulares epidérmicas.

Por su parte, el contorno de ojos sirve para prevenir y reducir arrugas, así como las bolsas y ojeras. En su fórmula contiene activos que estimulan la actividad celular, permitiendo mejorar la elasticidad y firmeza. En cuanto a la crema antiarrugas, contiene colágeno natural que aporta beneficios para mantener la luminosidad, jugosidad e hidratación de la piel.

Con la rutina de la luz creada por Lourdes Moreno, las personas de edad avanzada tienen la posibilidad de regenerar su piel y lucir una apariencia más joven y luminosa.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.