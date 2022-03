Los nuevos diseños de Insolit permiten dar a cualquier espacio la luz perfecta Emprendedores de Hoy

jueves, 31 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Los expertos del sector de la arquitectura aseguran que el alma de este oficio gira en torno a un elemento principal: la iluminación. Este elemento ayuda a apreciar mejor cualquier espacio, también puede transmitir sensaciones e influir en la forma en cómo las personas interactúan con él.

Elegir el diseño óptimo de luminaria es fundamental para dar la luz adecuada al espacio y una muy buena opción para encontrar diseños únicos es Insolit. Esta empresa se especializa en la fabricación y venta de luminarias a medida para cualquier proyecto y cualquier espacio. Además, cuentan con un amplio catálogo, inspirados en los encargos que han hecho sus clientes.

Experiencia en la industria de la iluminación En la firma Insolit cuentan con una extensa trayectoria en el mundo de la iluminación, lo que les ha dado una gran experiencia para la fabricación de luminarias con diseños exclusivos y únicos. Sus diseños parten de las ideas y las necesidades de sus clientes, por lo que se pueden encontrar diseños de iluminación que no están disponibles en prácticamente ningún otro lugar. Su catálogo es un fiel reflejo de la fusión entre lo moderno, la elegancia decorativa y un espíritu joven, tres elementos que son los que le han dado la excelente reputación que tienen como marca. Por otro lado, sus diseños también son el resultado del trabajo de expertos, especialistas en lighting design, arquitectos y diseñadores, que trabajan en conjunto para ofrecer a sus clientes luminarias que garanticen una iluminación idónea en el espacio en el que estén trabajando.

Nuevos diseños disponibles en la empresa Insolit La compañía cuenta con una página web en la cual se puede mirar todo el catálogo de luminarias que actualmente tienen disponibles. Entre los nuevos diseños se encuentra la TR Air, una lámpara circular que no utiliza cable de alimentación, sino que esta se lleva a cabo a través de tensores. Cuenta con un perfil de aluminio curvado, difusor de policarbonato gel, luz LED, cables de acero de altura regulables, entre otros elementos. Otro de sus nuevos diseños es la lámpara Glass Floor, una lámpara vertical fabricada con un tubo de cristal estriado, capaz de crear un efecto luminoso flotante, aportando un gran toque de elegancia. La luminaria Basic, por otro lado, es una lámpara de tipo sobremesa, hecha con aluminio mecanizado. Cuenta con un interruptor táctil y entrada USB para alimentación y carga. Por último, se puede mencionar también la lámpara Stick, de tipo proyector, diseñada para apuntar una luz de alta calidad hacia el espacio que se desee.

Todos estos diseños y el resto de luminarias que forman parte del nuevo catálogo de Insolit cuentan con muchas más características interesantes que permiten contar con la luz óptima en cada estancia.



