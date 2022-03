Atraccis lleva a empresas a los niveles más bajos de absentismo laboral Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de marzo de 2022, 11:29 h (CET)

En la actualidad, al menos un 85 % de los empleados no se siente a gusto con su trabajo.

Esta cifra evidencia una de las principales causas del bajo desempeño en el entorno empresarial y del absentismo laboral.

Ante esta realidad, las empresas requieren recursos motivacionales y de liderazgo que ayuden a trasmitir a sus empleados pasión y compromiso por el trabajo, al mismo tiempo que incrementen sus niveles de confianza para generar una mayor productividad.

En este contexto, Atraccis lleva a empresas a los niveles más bajos de absentismo laboral. Este programa de transformación, ayuda a los empleados a recuperar el control de sus pensamientos y evitar las distracciones que perjudican su desempeño laboral.

Lograr empleados felices a través de su desarrollo personal Si bien el éxito empresarial está determinado por los objetivos que maneja cada organización, a nivel interno, este también hace referencia a la productividad, motivación y compromiso que manifiesta cada uno de los empleados en el desarrollo de sus funciones.

Bajo esta perspectiva, Atraccis, un programa desarrollado por Úrsula García, se ha enfocado en combinar elementos puntuales de la neurociencia, con la PNL y TCC, con el objetivo de contribuir al desarrollo personal de los empleados que integran una organización.

A través de procesos que incluyen música, vídeos y acompañamiento continuo, la especialista mantiene su foco en la transformación integral, un elemento que asegura beneficiará la productividad dentro de la empresa.

Asimismo, el programa transformacional Atraccis ayuda a reforzar el bienestar emocional de las personas y a desarrollar, a su vez, capacidades de liderazgo que permitan a los empleados expresarse con mayor seguridad y coherencia.

¿Por qué elegir Atraccis? Múltiples estudios, hoy en día, han constatado que más del 30 % de los empleados sufren problemas de salud elemental. Aspecto que constituye un duro golpe a la productividad y, por ende, a la rentabilidad de una compañía. No obstante, expertos en salud mental aseguran que esta situación puede solucionarse de forma efectiva y rápida con la asistencia de los empleados a terapias en línea.

Al respecto, Atraccis se ha consolidado como una de las principales alternativas para disminuir la procrastinación y alcanzar los objetivos empresariales de una forma más efectiva, mediante la transformación integral.

Úrsula García, escritora del libro Por si nunca nos volvemos a ver, aplica en su programa los valores de calidad, accesibilidad, pasión, autonomía, compromiso y responsabilidad social. Elementos que han consolidado a Atraccis como uno de los programas más sólidos para el crecimiento personal y desarrollo empresarial.

(Colaboración fotográfica de la actriz y modelo Eva Molina)



