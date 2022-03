Estimulación cerebral no invasiva, avances en tratamiento del dolor crónico Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de marzo de 2022, 09:19 h (CET)

El dolor crónico afecta al 19 % de la población y tiene graves consecuencias en la calidad de vida de quienes lo padecen. El 60-70 % de los pacientes con dolor crónico no obtienen una respuesta satisfactoria con los tratamientos convencionales. Según la Organización de la Salud está considerado una enfermedad en sí misma y no solo un síntoma.

Estimulación cerebral no invasiva en dolor Las técnicas de estimulación cerebral no invasiva (ECNI) constituyen una de las formas más seguras y eficaces de lograr respuesta terapéutica a través de la modulación neuronal en el tratamiento del dolor crónico y neuropático, así como en el tratamiento de enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

La ECNI se basa en estimulaciones realizadas con campos magnéticos y con electricidad para modificar las capacidades plásticas del cerebro y, de esta forma, favorecer la recuperación y tratar los síntomas que interfieren en la calidad de vida del paciente.

La Estimulación Magnética Transcraneal repetitiva (rTMS) y la Estimulación Eléctrica Transcraneal con Corriente Directa (tDCS) son dos técnicas de ECNI capaces de aliviar el dolor y modular la actividad cerebral modificación su excitabilidad y potenciando la plasticidad neuronal.

Los beneficios de los tratamientos del dolor mediante tDCS La tDCS es una técnica de estimulación cerebral no invasiva, segura e indolora que actúa como neuromoduladora. Consiste en aplicar diminutas corrientes eléctricas a través de electrodos situados sobre el cuero cabelludo.

En pacientes con dolor crónico el tratamiento mediante tDCS puede revertir la excitabilidad anormal del cerebro a través de la modificación del nivel de excitabilidad de las áreas cerebrales relacionadas con el procesamiento del dolor, obteniendo efectos analgésicos. El tratamiento con tDCS disminuye el dolor, la frecuencia de los episodios, y facilita la recuperación de la funcionalidad de la persona. Además puede potenciar la eficacia de los tratamientos farmacológicos, permitiendo reducir la dosis de los mismos.

Estimulación magnética transcraneal (EMT), otra opción contra el dolor crónico La EMTr es una técnica efectiva, segura e indolora, que ha mostrado su eficacia en el tratamiento del dolor crónico, dolor neuropático, fibromialgia, migraña, dolor pélvico crónico, neuralgia del trigémino, dolor postictus o dolor oncológico. El efecto se consigue a través de la aplicación de pulsos magnéticos repetitivos mediante una bovina electromagnética colocada sobre el cuero cabelludo.

La sensibilización central característica de los pacientes con dolor crónico implica una disfunción del procesamiento sensorial con cambios neuroplásticos mal adaptativos de la actividad cortical. La EMTr produce un efecto analgésico debido a la activación de los sistemas moduladores del dolor.

El tratamiento mediante tDCS y EMTr mejora la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico, ya que disminuye el dolor, mejora la fatiga, la calidad del sueño y el estado anímico.

Las técnicas de estimulación cerebral no invasiva son una opción terapéutica segura y efectiva para el tratamiento del dolor debido a su eficacia y ausencia de efectos secundarios, ya que permite modular funcionalmente circuitos neuronales relacionados con los síntomas de la enfermedad.

El Instituto Neurocognitivo INCIA es un centro especializado en el diagnóstico y tratamiento de trastornos del sistema nervioso y pionero en el manejo del dolor crónico mediante estimulación cerebral no invasiva (tDCS y EMTr).



