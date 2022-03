Alquiler de bicicletas eléctricas en Costa Ballena a domicilio Emprendedores de Hoy

Actualmente, gracias al avance de las nuevas tecnologías, las personas apuestan por un estilo de vida más sencillo y respetuoso con el medioambiente. Las e-bikes o bicicletas eléctricas forman parte de este nuevo estilo de vida, al ser vehículos que permiten evitar la contaminación ambiental, que promueven el ejercicio físico, ofrecen una movilidad altamente práctica, etc.

Neo Skate es una empresa creada por Keko Acero que ofrece un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas en Costa Ballena, incluyendo accesorios y desinfección completa.

¿Dónde alquilar una bicicleta eléctrica en la zona de Costa Ballena? Neo Skate es una compañía de alquiler de bicicletas eléctricas, pionera en servicio a domicilio y cuyo nombre hace honor al pastor alemán de Keko Acero, llamado Neo. Estas e-bikes están disponibles para ser conducidas por cualquier rincón de la ciudad y pueden ser alquiladas por semanas, días e incluso por un lapso de tan solo 24 horas. A diferencia de otras empresas de alquiler de e-bikes,sus precios son económicos y no exigen más que los requisitos habituales como el respetar las normas de circulación, usar casco, aparcar en zonas permitidas, etc.

Las bicicletas eléctricas de Neo Skate también destacan por estar fabricadas bajo tecnología de última generación en movilidad ecológica y por ofrecer una seguridad mayor a los vehículos tradicionales. Además de esto, la empresa proporciona a los conductores diferentes accesorios para velar por su cuidado ante el volante y una desinfección completa del vehículo para evitar contagios por Covid-19.

Puntos clave que diferencian a Neo Skate de otras compañías del sector Muchas pymes, start-ups y empresas españolas se dedican al alquiler de diferentes vehículos ecológicos, mientras que Neo Skate se enfoca únicamente en el de bicicletas eléctricas urbanas. Esto significa que centran todos sus esfuerzos en ofrecer a sus clientes e-bikes de última gama y un servicio de alta calidad que satisfaga todas sus necesidades en movilidad ecológica. A su vez, cuentan con puntos de recogida y servicios a domicilio disponibles en cualquier lugar de la región de Costa Ballena, en Cádiz.

Además de esto, en su servicio de bicicletas eléctricas, esta compañía incluye diferentes accesorios como maletines, candados y un juego de herramientas. De igual forma, brindan a los conductores un cargador eléctrico original para el vehículo, casco, guantes, porta móvil y un seguro para robos y de responsabilidad civil. También es importante mencionar que esta empresa opera en otras zonas de Cádiz como Rota, Chiclana de la Frontera, Puerto de Santa María, Barrameda, etc.

El alquiler de bicicletas eléctricas a domicilio es la especialidad de Neo Skate, una compañía que ofrece este servicio a domicilio para todos los habitantes de la región. Dicho alquiler incluye diferentes accesorios para una mayor seguridad al volante, puntos de recogida en cualquier zona de Costa Ballena y una desinfección contra virus previa a la entrega del vehículo.



