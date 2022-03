ERA Hosting cuenta con servidores virtuales para trabajar en remoto y adecuados a grandes sitios web Emprendedores de Hoy

Internet se ha convertido en el recurso perfecto para que las empresas almacenen y gestionen cada una de sus operaciones y actividades diarias de forma rápida, segura y sencilla.

Los servidores virtuales forman parte de las herramientas necesarias para llevar a cabo este tipo de procesos y son mayormente usados por las pymes y startups, debido a su rentabilidad y las soluciones digitales que brindan.

Con ERA Hosting, las empresas de España pueden conseguir VPS o servidores virtuales tanto para sitios web amplios como para quienes buscan administrar trabajos remotos bajo entorno multiusuario.

Los VPS y su adquisición en España Los servidores virtuales, en términos sencillos, se pueden definir como una parte digital de un servidor físico que ofrece una capacidad de almacenamiento y gestión digital mayor al de un hosting compartido. Esto significa que no es tan potente como un servidor completo, pero es más rápido y amplio que los servicios de alojamiento web habituales.

Una gran opción para adquirir un VPS es ERA Hosting, ya que ofrece tanto servidores virtuales web como servidores virtuales de oficina. Los VPS Web son de gran utilidad para las páginas webs y e-commerce grandes que exigen muchos recursos para operar de forma óptima y veloz. Por otra parte, los VPS oficina que ofrece esta compañía se ajustan más a los trabajos remotos, en los cuales se precisan las funciones multiusuario y la velocidad y espacio necesario para ejecutar tareas en un entorno seguro. ERA Hosting, a día de hoy, es reconocida por disponer de servidores virtuales de alta calidad a precios bastante accesibles y con una atención personalizada las 24 horas del día.

¿Por qué adquirir un servidor virtual con ERA Hosting? Existen muchas plataformas que permiten a las personas y empresas comprar un servidor virtual con tan un solo clic, aunque eso no suele ser suficiente para operarlo con efectividad. Esto se debe a que los VPS, en su mayoría, necesitan de un poco de conocimiento informático para ser instalados de forma correcta en cualquier ordenador. Para ello, ERA Hosting ofrece a las grandes compañías y pequeños negocios un equipo de expertos en instalación y mantenimiento de servidores virtuales web y de oficina. El trabajo de instalación será necesario para que el VPS se ejecute de forma rápida y efectiva, sin errores en los equipos de la empresa.

Por otra parte, los servicios de mantenimiento permitirán a los usuarios contar con un servidor actualizado y seguro que no dé lugar a fallos graves en el futuro. ERA Hosting y sus profesionales también ayudan a sus clientes a aclarar cualquier duda con respecto a las funcionalidades y capacidades de sus VPS.

ERA Hosting cuenta con servidores virtuales que poseen la capacidad suficiente para responder a las exigencias de las grandes páginas web y tiendas de comercios electrónicos. A su vez, ofrecen VPS de oficina para operar trabajos remotos bajo entornos multiusuario rápidos, seguros y eficaces.



