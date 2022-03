Contratar garantía mecánica, con Garantía Entre Particulares Emprendedores de Hoy

martes, 29 de marzo de 2022, 11:52 h (CET)

El vendedor debe ofrecer una garantía mecánica de 6 meses en toda compraventa de vehículos entre particulares.

Con el objetivo de facilitar las operaciones, Garantía Entre Particulares nació en 2018 como la primera web de España que ofrece garantías mecánicas para uso exclusivo de particulares.

El sistema de la empresa es fácil de usar y en solo 3 minutos permite a los usuarios obtener una garantía mecánica que da cobertura a las distintas averías que puede sufrir un automóvil. Esto da mayor tranquilidad tanto a los vendedores como a los compradores de coches de segunda mano.

Gestión y atención del vehículo de la mano de Garantía Entre Particulares Garantía Entre Particulares es una empresa conformada por expertos en el sector de las garantías mecánicas que aporta seguridad y confianza a cada operación de traspaso de un automóvil de ocasión o segunda mano. A través de la plataforma online de la firma, los usuarios acceden a un asesoramiento que les permite elegir la mejor garantía en cada caso y para cada vehículo en particular.

Las garantías mecánicas que ofrece Garantía Entre Particulares cubren las averías mecánicas y eléctricas que pueden tener los vehículos según el plan contratado. Una vez que el desperfecto se produce, la empresa se encarga de la gestión y atención del vehículo proporcionando un taller para solucionar el problema.

Se trata de una firma solvente que cuenta con la solidez financiera suficiente para cumplir sus compromisos. Además, los compradores o vendedores de coches de segunda mano encontrarán aquí un grupo de experiencia que defenderá sus intereses como si fueran propios.

Distintos planes de garantía mecánica en Garantía Entre Particulares La empresa ofrece distintas garantías que se ajustan de la mejor manera posible a cada vehículo. Por ejemplo, el plan GP1 está destinado a automóviles de hasta 6 años de antigüedad y un máximo de 110.000 kilómetros. En este caso, el límite cubierto por cada avería es de 2.000 €, mientras que el acumulado y el importe de la cuota dependen de las características del coche.

A su vez, el plan GP2 cubre vehículos de hasta 8 años de antigüedad y un máximo de 150.000 kilómetros. En tanto, las coberturas GP8, GPM y GPS están diseñadas para automóviles de hasta 20 años de antigüedad y 350.000 kilómetros. Por último, el plan GPXS es el indicado para coches de esta misma edad pero sin límite en el kilometraje.

Además, la empresa dispone de coberturas específicas para coches de alta gama, eléctricos, híbridos o de gasolina y también para motocicletas.

Garantía Entre Particulares se distingue por disponer de una garantía para cada vehículo de segunda mano. Con el apoyo de esta empresa, las operaciones de compraventa son más seguras y confiables.

En próximas fechas, Garantía Entre Particulares lanzará un nuevo producto: la Extensión de Garantía denominada GP Infinity, que incluirá planes de garantía tanto para vehículos con motor de combustión como para vehículos híbridos. No se requerirá para la contratación de la garantía que haya una operación de compraventa del vehículo, ya que es un plan pensado para que los propietarios que lo deseen puedan extender la garantía que les da su marca.



