¿Para qué sirve el champú de cebolla y cuáles son sus beneficios?

sábado, 26 de marzo de 2022, 12:15 h (CET)

La cebolla cuenta con múltiples sustancias que la convierten en un gran aliado para el cuidado capilar. Por esta razón, muchas marcas apuestan por este vegetal para conseguir champús que aportan múltiples beneficios para el cabello.

Una de ellas es Dalire, una empresa dedicada a la creación y venta de productos capilares naturales, libres de compuestos químicos nocivos. Su champú de cebolla y libre de sulfatos está especialmente diseñado para revitalizar, evitar la caída y equilibrar la salud del pelo.

Múltiples beneficios del champú de cebolla para la salud capilar Una de las principales ventajas que aporta el champú de cebolla, y por lo cual es altamente demandado, es su capacidad de prevenir la caída del cabello. La cebolla contiene azufre y quercitina, componentes que estimulan la circulación sanguínea. Gracias a esto, los folículos pilosos reciben mayor cantidad de nutrientes, provocando que el cabello crezca más fuerte y sano. El azufre también incentiva la producción de colágeno, una proteína esencial para acelerar el crecimiento del pelo.

El champú de cebolla es el mejor aliado para personas con cabello graso o con caspa. Contiene propiedades antibacterianas útiles para combatir las infecciones del cuero cabelludo, como la seborrea o la caspa. Además, por su capacidad antiinflamatoria permite calmar el cuero cabelludo sensible o irritado.

Muchas personas emplean el champú con extracto de cebolla por las grandes propiedades fortificantes que le caracterizan. Pero pocos tienen conocimiento de que estos efectos son mitigados por los compuestos tóxicos que se incluyen en los champús tradicionales. Por esta razón, para potenciar los beneficios de la cebolla, es recomendable usar champús sin parabenos, sulfatos, siliconas, sal ni tóxicos.

Una fórmula a base de extracto de cebolla, libre de sulfatos El champú de cebolla de Dalire es uno de los mejores del mercado y mantiene la política de usar productos naturales, sin tóxicos. Es por esta razón que su formulación es libre de sulfatos, unos compuestos que, si bien ayudan a quitar la suciedad, también eliminan aceites naturales y otras sustancias beneficiosas para la piel. En su lugar, consiguen una limpieza profunda y respetuosa con el cuero cabelludo. Cabe resaltar que también excluyen los colorantes, parabenos y siliconas, para preservar el equilibrio hormonal y evitar sustancias que debilitan la salud capilar.

Esta fórmula de Dalire es potenciada por el pomelo, un ingrediente con alto contenido en vitamina C y ácido fólico, que estimula la producción de colágeno. Además, ayuda a evitar la rotura y caída del cabello. También posee altos índices de magnesio y potasio, que aportan propiedades antioxidantes. Otro componente añadido es la bardana la cual, por su alto contenido de taninos, ácidos grasos y vitaminas, permite regular las alteraciones del cabello a la vez que lo fortalece.

De esta manera, el champú de cebolla de Dalire está destinado a la mejora de la salud del pelo, raíz y cuero cabelludo, sin incluir sustancias tóxicas en su formulación.



