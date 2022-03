Características que diferencian al alisado vegano, por Alisadopelo Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de marzo de 2022, 13:52 h (CET)

Han llegado a la industria de la belleza la tendencia global de inclinarse por la sostenibilidad y el enfoque medioambiental. Actualmente, en este aspecto, una excelente alternativa para todas las personas interesadas en tener un cabello sano y reluciente con ingredientes naturales que no tienen un impacto negativo en la ecología es el alisado vegano.

Entre la amplia oferta de productos encaminados a este sector, resalta la propuesta de Alisadopelo, distribuidora oficial de productos de peluquería para profesionales especializados en el alisado del cabello. Dispone de revolucionarios tratamientos y complementos que gozan de reconocimiento internacional por sus componentes de vanguardia y eficiencia.

¿Cuáles son las diferencias de los alisados veganos frente a otros tratamientos? El alisado vegano es una metodología y tratamiento especializado en modificar la estructura capilar con la finalidad de dar una forma lacia y manejable a esta. Lo que caracteriza y diferencia a este alisado de otras soluciones estéticas de este tipo es el uso de ingredientes orgánicos, la sustitución total de activos derivados de origen animal y la versatilidad de su aplicación, ya que puede ser utilizado en cualquier tipo de pelo.

Este método da una forma natural al cabello, por lo que el alisado no se ve extremo ni demasiado estirado. Además, al tener cosméticos 100 % orgánicos es fácil de aplicar, lo que indica que puede hacerse en casa con toda comodidad y seguridad. Los precios de este tratamiento son asequibles y tienen una durabilidad considerable.

Un componente trascendental en la aplicación del alisado vegano es su capacidad no agresiva ni dañina para el cabello, al tiempo que es conveniente para reducir el volumen, eliminar el frizz, reparar, regenerar y proporcionar brillo, fuerza e hidratación. Es la opción más recomendada para proteger el pelo, ya que tiene un efecto antioxidante que es conveniente para mantener el color incluso en cabellos con tintes o decolorados.

Productos de vanguardia para obtener un alisado vegano profesional Alisadopelo cuenta con uno de los productos más acertados y mejor valorados del mercado para llevar a cabo un alisado vegano y orgánico en casa con materiales de peluquería profesional. Entre sus clientes se encuentran los salones de belleza capilar más emblemáticos y reconocidos de España, por lo cual disponen de componentes de alta calidad con el mayor respaldo y rigor científico.

Los tratamientos de esta plataforma son económicos y se ajustan a todas las preferencias y gustos. Esto permite que tengan en stock diferentes alisados como Coffee Green (Honma Tokyo) Australian Mango Therapy (Brazilicious) Cocoa orgánico (Elyssa) Coffee Premium Collagen (Honma Tokyo), Floractive, Taninotherapy (Salvatore), entre muchos otros.

Esta plataforma posibilita que todos los interesados en evidenciar una expansión en sus ideas de negocio en el sector de la peluquería alcancen el éxito anhelado, ya que dotan a todos estos establecimientos comerciales de los productos y complementos más eficaces e idóneos del mercado con aprobación internacional y la trazabilidad más precisa y certera.



