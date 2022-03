Tendencias del marketing digital 2022 que toda empresa debe de aplicar Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de marzo de 2022, 09:56 h (CET)

La agencia de marketing Sr. Jingles, certificada como Agente Digitalizador del Kit Digital, ha publicado recientemente “Las tendencias de marketing digital para 2022 que toda empresa debería tener en cuenta”.

Desde 2020 se vive en un proceso de cambio acelerado desde lo tradicional y lo tecnológico, del papel al digital. Los hábitos de todo el mundo han cambiado en estos últimos años y toda empresa debe adaptarse a la nueva forma que tienen los consumidores de actuar y también en la forma de seducirlos.

Según Sr. Jingles, se detectaron cuatro grandes tendencias que van a marcar este año en términos marketinianos. Tanto si se cuenta con el respaldo de una empresa para marketing digital, como si vas por libre, deben considerarse estas nuevas líneas de actuación:

Human-Centric Marketing Continúa la humanización progresiva de las acciones y las estrategias de marketing. Y se hace a partir de varios rasgos tanto diferenciales como imprescindibles. En primer lugar, la empatía: conocer a fondo los clientes y centrarse en sus deseos, expectativas, preferencias e intereses. Vender productos ya no es lo importante, sino conectar marcas y valores con el target. Por lo tanto, hay que humanizar la marca, actuar con coherencia y conquistar el corazón del público.

Inbound Marketing Solo los vídeos cortos van a recibir más inversión de marketing en 2022 que esta técnica. Contar con una agencia de publicidad online o con una empresa de marketing digital es fundamental para avanzar en este enfoque global y transversal de marketing. Trabajar a fondo el contenido de calidad en las websites, potenciar los blogs de actualidad, impulsar estrategias de contenido de marca y combinar diferentes canales y soportes de comunicación, interrelacionándolos.

Storydoing Ya no basta con contar historias, el público exige un paso adicional al storytelling y busca disfrutar de experiencias diferentes. Así, para generar impactos y conectar con el público, hay que esforzarse en proporcionar vivencias únicas que lo estimulan, emocionan y satisfacen plenamente.

Mobile Marketing El móvil es, por mucho, la herramienta más utilizada para acceder a Internet. Por ello, hay que tener muy presente este canal al diseñar y optimizar los sitios y mensajes digitales. Hay que tomar todas las decisiones pensando en los usuarios, la navegabilidad y la satisfacción del público que emplea la telefonía móvil para conectarse online.

La importancia de las empresas de marketing digital En este contexto de evolución permanente, contar con una empresa de marketing digital es inaplazable. Las cambiantes circunstancias exigen especialización y criterio para tener éxito, hay que desarrollar un plan de marketing digital completo, ambicioso y efectivo y aplicarlo con eficacia día a día. Por ello, el apoyo de una agencia de publicidad online y de marketing digital como Sr. Jingles, con profesionales cualificados, es la única forma real de aprovechar estas tendencias.



