¿Qué signos aparecen con la ansiedad y cómo se debe actuar?, por Heroicamente Psicología Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

En los últimos dos años, debido a situaciones de cambio constante traídas por la pandemia, la incertidumbre es un factor común en la sociedad española. Esto ha traído como consecuencia un alto nivel de ansiedad en los ciudadanos, convirtiéndose en la principal causa de terapia durante todo este proceso. Por si fuera poco, cuando se veía una luz al final del camino, la inestabilidad económica ligada al incremento de los precios ha generado una gran inquietud en las personas, sumándose a esto los acontecimientos que están ocurriendo en Ucrania.

De acuerdo al enfoque que plantea Heroicamente Psicología, la ansiedad no es algo negativo. Es una respuesta natural del organismo, que es inherente al ser humano. Supondrá un problema o no a la hora de gestionarla en función de la frecuencia con la que aparece, su intensidad o duración.

Los síntomas de la ansiedad Hay algunos indicadores que ayudan a saber si se tiene ansiedad, según Cristina Ropero, psicóloga en Heroicamente. «Los síntomas de la ansiedad se pueden manifestar de diferentes maneras», afirma. El aumento del ritmo cardíaco y la sensación de ahogo son los más conocidos, sin embargo, existen otros que podrían dar indicio de esta patología, como la sudoración o sensación de calor en el cuerpo, sequedad en la boca, náuseas, vómitos o dolor abdominal. También están los temblores en el cuerpo y las manos, sensación de hormigueo o entumecimiento, sensación de cansancio, aturdimiento e inestabilidad, o dolor muscular. Y más allá de signos físicos, la ansiedad se relaciona con sensación de urgencia, incapacidad para tomar decisiones, nerviosismo o irritabilidad.

¿Qué hacer cuando se reconoce alguno de estos síntomas? Aunque muchas personas creen que la ansiedad se puede eliminar, Cristina Ropero plantea que es un enfoque incorrecto, ya que esta forma parte del mundo emocional de cada individuo y «tiene un motivo justificado para existir», por lo que el objetivo es aprender a lidiar con ella.

Una de las características importantes que Ropero ve necesaria es “aceptar nuestras emociones”, para dar lugar a una correcta gestión emocional. Además, es útil valorar en los pacientes cuáles son las causas que originan esa ansiedad, identificando miedos o creencias específicas para saber con exactitud qué la ocasiona. Solo así se puede elaborar un plan de acción para poder actuar sobre ellos (o prevenirlos) de la mejor manera posible.

La solución: contar con un especialista En España, los profesionales de la psicología proporcionan recursos que son puestos en práctica mediante consultas terapéuticas. En relación a la situación actual que se vive en el país, Ropero afirma que muchas personas se beneficiarían de un enfoque orientado a la gestión del estrés o la ansiedad en el día a día, que se han disparado, y así adaptar las dinámicas de trabajo de acuerdo a los requerimientos específicos de cada uno y dar solución en un entorno cercano y sin juicios de valor.

Desde Alcalá de Henares, Heroicamente Psicología realiza sus terapias en la modalidad online, con el objetivo de ayudar a los pacientes a aclarar el camino, superar las barreras, aprender a relacionarse con el entorno, disminuir la autoexigencia y aprender a gestionar el día a día para vivir con mayor tranquilidad.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.