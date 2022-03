Gastrik, la app gastronómica para reservar mesa en la ciudad y en la zona rural de Aragón Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Aún pudiendo llegar a establecerse con fuerza, las aplicaciones móviles de reserva de mesa y comida para recoger todavía no habían surgido en zona rural.

La poca atención que se les presta, los pocos recursos y el consecuente atraso digital de estas zonas es más que evidente.

Conscientes de la situación, los jóvenes Jesús Villanueva y Miguel Sancho, del municipio de Pedrola, en la comunidad de Aragón, han presentado una app llamada Gastrik para solucionar esta situación. La aplicación permite que las personas soliciten, con anticipación, una mesa en un restaurante o realicen un pedido para recoger en el local.

Gastrik busca generar un impacto positivo en el medio rural Hoy en día, es normal que los negocios utilicen herramientas tecnológicas para aumentar su número de ventas. Sin embargo, en la zona rural no siempre es posible, ya que la mayoría de veces no existe la estructura física y digital necesaria para que el servicio funcione correctamente.

De acuerdo con los creadores de Gastrik, el objetivo es conseguir un impacto positivo en el medio rural. La meta a corto plazo es digitalizar y fomentar la gastronomía y el turismo rural, consiguiendo un modelo de negocio que impulse una gastronomía «km 0» con productos de origen local y un turismo sostenible para Aragón y replicarlo en otras regiones de España.

Al utilizar la app de Gastrik, los clientes podrán reservar su mesa o solicitar comida en menos de 1 minuto. Asimismo, la aplicación está diseñada para garantizar la mejor experiencia gastronómica, adaptándose a las preferencias del comensal. En ella, se muestra una lista de los mejores restaurantes disponibles cerca de la ubicación del usuario, además de información actualizada con el menú, fotos y disponibilidad.

Instituciones públicas y privadas han apoyado el proyecto de Gastrik El proyecto de Villanueva y Sancho contó con el apoyo del Instituto Aragonés de Fomento, mediante el III Programa de Emprendimiento Rural Sostenible, que brindó asesoramiento en distintas áreas de negocio. En cuanto a su desarrollo, se llevó a cabo a través del Centro de Impulso Empresarial El Matadero, del ayuntamiento de Pedrola.

Gastrik escogió para trabajar, desde el primer momento, a la firma de abogados Gowper®. No por casualidad, ya que este despacho está especializado en startups, con una apuesta seria e inteligente por la digitalización y la internacionalización. Gowper® es el primer e-commerce de servicios jurídicos en España y, del mismo modo que en Gastrik, innovan en el sector. Los Planes de Soluciones Individualizadas de Gowper®, que se pueden contratar online, les han permitido disfrutar de un asesoramiento especializado constante a un coste muy competitivo, evitando los elevados precios de los bufetes tradicionales más caros.

Actualmente, Gastrik está disponible en todo Aragón, tanto en capitales de provincia como en sus respectivas zonas rurales. Jesús y Miguel, conscientes del impacto actual de la tecnología, han creado esta app que, sin duda, hará más fácil la vida de muchas personas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.