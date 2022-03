Los campamentos de verano 2022 de Aventurarte Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Cada año, los jóvenes y niños esperan con ansia asistir a campamentos de verano por las actividades y tiempo de ocio que ofrecen. Por supuesto, es importante que los representantes de los menores escojan una institución que realice campamentos recreativos a la par que educativos y que estén bajo el control de profesionales.

Para ello, una gran opción es Aventurarte, una empresa que cuenta con coordinadores y monitores expertos que ya están preparando los nuevos campamentos de verano para el 2022.

Campamentos de verano para el 2022 de la mano de Aventurarte Aventurarte ha iniciado la planificación de sus campamentos de verano para este 2022 y, al igual que en años anteriores, prometen actividades divertidas y enriquecedoras. Este 2022, los niños y jóvenes de Madrid podrán disfrutar de un campamento de verano lleno de actividades multiaventura, paseos por la naturaleza y programas educativos para convivir, jugar, crecer y hacer nuevos amigos. Apuntarse a estos campamentos es muy sencillo, ya que los padres o representantes tan solo deben seguir los pasos indicados en su página web y rellenar un formulario online de inscripción. En la propia páginade Aventurarte, encontrarán toda la información necesaria, así como el teléfono de contacto disponible para aclarar cualquier duda o consulta que puedan tener.

¿Por qué asistir al campamento de verano de Aventurarte? En los campamentos de verano de Aventurarte, los jóvenes podrán disfrutar de vivir por unos días en plena naturaleza, conociendo nuevos paisajes, olores y sonidos diferentes a los de su entorno habitual. El paraje en el que se encuentra el campamento brinda a los participantes la oportunidad de conocer un espacio natural protegidoy observar, junto a sus monitores, la flora y fauna del lugar, así como unos cielos estrellados inigualables. En estos campamentos, se realizan, entre otras muchas, actividades plásticas, de senderismo o actividades multiaventura, como los troncos de equilibrio, escalada, lianas de Tarzán, etc. Por otra parte, Aventurarte hace siempre hincapié en la importancia del trabajo en equipo y de una convivencia respetuosa y solidaria, por lo que incluyen en el campamento diferentes juegos deportivos y cooperativos, momentos de ocio libre, almuerzos al aire libre, etc.

Este año, los niños y jóvenes de Madrid podrán disfrutar de un campamento de verano divertido, educativo y emocionante con Aventurarte. Actualmente, esta empresa es reconocida por sus coordinadores y monitores profesionales especializados en las actividades de ocio y el tiempo libre.



