La propiedad de lujo en las manos correctas con Hannan-Piper Luxury Homes

jueves, 24 de marzo de 2022, 17:11 h (CET)

Comparadas con el proceso que se usa para la venta de una propiedad estándar, las estrategias de venta de un inmueble de lujo son muy diferentes.

Es por eso que, para poder llevar a cabo tanto la compra como la venta de un inmueble de este tipo, es recomendable contar con la ayuda de profesionales especializados en ese mercado en concreto.

Una de las firmas inmobiliarias más prestigiosas y premiadas de España es Hannan-Piper Luxury Homes. Esta es una división de la compañía Hannan-Piper Real Estate, especializada exclusivamente en la comercialización a nivel nacional e internacional de propiedades de lujo.

Vender una propiedad de lujo, con la ayuda profesional correcta La ayuda de una compañía inmobiliaria es fundamental en la venta de casas de lujo. De hecho, no solamente se facilitan todos los procesos al cliente, sino que además se asegura una venta con las mejores condiciones y garantías para el propietario.

Por ejemplo, en Hannan-Piper Luxury Homes se caracterizan por llevar a cabo planes de marketing cuidados y estratégicamente diseñados, cuyo objetivo es captar la atención de los clientes correctos. Estos serán precisamente los que cuenten con el poder adquisitivo necesario para poder adquirir un inmueble de alto valor.

Los agentes inmobiliarios expertos de esta firma se encargan de publicar la propiedad en más de 210 portales inmobiliarios, incluyendo los especializados en inmuebles de lujo. De esta manera, se logra llegar a más compradores potenciales y se aumenta considerablemente la posibilidad de venta.

Servicio de alta calidad Además de las publicaciones en cientos de portales inmobiliarios, esta firma también comparte la propiedad de sus clientes con más de 500 inmobiliarias internacionales especializadas en propiedades de lujo, y con más de 8.000 agentes especialistas en clientes VIP. Adicionalmente, publica en la propia base de datos de Hannan-Piper Luxury Homes que, a día de hoy, cuenta con más de 11.000 personas, cuyos ingresos son superiores al millón de euros.

El trabajo realizado por esta firma ha sido tan notable que incluso ha sido elegida por la prestigiosa comunidad global de empresas inmobiliarias premiadas, la Leading Real Estate Companies of the World, como una de las únicas 7 compañías en España, premiadas por su calidad de servicio y desempeño.

En definitiva, para garantizar la venta exitosa de un inmueble de lujo es crucial dejarla en manos de expertos que puedan llevar a cabo el proceso de la mejor manera posible, y con las mejores posibilidades de venta. Estas son precisamente las razones por las que Hannan-Piper Luxury Homes ha logrado posicionarse como una de las mejores compañías inmobiliarias de lujo en España.



