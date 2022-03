La importancia de implementar Street View Inside, lograr posicionamiento con Thinking Frog Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de marzo de 2022, 16:55 h (CET)

Actualmente, una gran variedad de plataformas digitales se mantienen en constante evolución, poniendo al alcance de sus suscriptores diversas innovaciones tecnológicas que permitan desde la comodidad del hogar o cualquier lugar con acceso a internet y un equipo móvil apropiado, lograr el posicionamiento de cualquier negocio.

Thinking Frog es una agencia de fotógrafos acreditados por Google Maps o agencia de Photographer Trusted de Google maps. Pertenecer al proyecto Street View de Google Maps les da la posibilidad de crear y publicar Street View inside, permitiendo que cada negocio sea una extensión de Street View general. Gracias a su equipo de expertos en posicionamiento SEO y perfil de negocio en Google y Google Maps, son capaces de desarrollar páginas web, e-commerce y gestionar redes sociales con resultados visibles para cada uno de sus clientes.

Street View de Google y los negocios Se estima que más del 80 % de los consumidores buscan información de las empresas, mediante mapas y productos similares. De acuerdo con Google, una visita virtual tiene entre 400 y 1.000 visualizaciones al mes, cada visualización posiciona por tráfico la ficha de negocio, lo cual permite escalar posiciones en la lista de resultados de Google, frente a la competencia ante una búsqueda objetiva de un usuario.

Street View para negocios permite a los clientes potenciales de una empresa visitar sus instalaciones de manera virtual, adentrándose en sus espacios para conocerla, ubicarla geográficamente y saber de sus productos de manera detallada. Para todo empresario o emprendedor, estar a la vanguardia de las nuevas formas de venta aportando confianza y visibilidad se convierte en un requisito indispensable.

Los pasos para establecer Street View Inside en Google Maps El principal paso es contratar los servicios de una agencia de fotógrafos o un fotógrafo en particular que tenga la debida acreditación de Google Maps, como es el caso de Thinking Frog. Ellos cuentan con los permisos de Google Maps para comercializar y publicar, como expertos en el área y pueden recomendar las estrategias de comunicación visual más efectivas.

Unas fotos profesionales y un recorrido virtual del local permitirán que el cliente valore la profesionalidad, la calidad y la modernidad de la empresa.

Google Maps Street View puede ser utilizada para cualquier tipo de negocio o instituciones. El cliente ya no tiene que invertir tiempo buscando la dirección física de un negocio, con solo visitar la ficha de negocio en Google puede ubicarlo y conocer todas sus instalaciones.

Esta funciónpermite a todo tipo de negocios destacar y permanecer en el buscador el tiempo que lo desee. La realización y publicación del tour es de pago único y Google se encargará de que su negocio siempre esté en la ficha de negocio tanto en el buscador de Google como en Google Maps. Además, se publicará en la aplicación Street View con la información apropiada, brindando la oportunidad de mantener un excelente posicionamiento.



