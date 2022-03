Feced Abogados, expertos en la Ley de Segunda Oportunidad Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de marzo de 2022, 16:40 h (CET)

La Ley de Segunda Oportunidad es un procedimiento legal ideado para particulares y autónomos que hayan sobrepasado su condición de endeudamiento y, por diversos motivos ajenos a la voluntad, no puedan solventar. De esta forma, los implicados pueden acceder a la facultad de renegociar sus deudas y liberarlas, mediante una norma transparente y ética.

Aquellas personas que busquen un asesoramiento especializado en la Ley de Segunda Oportunidad en Madrid pueden contactar con el despacho jurídico de Feced Abogados.

¿Quiénes pueden acceder a la Ley de Segunda Oportunidad? En primera instancia, las personas que decidan aspirar al beneficio de la Ley de Segunda Oportunidad deben demostrar y caracterizarse por ser buenos deudores y, a la vez, contar con un excelente historial crediticio. Posterior a esto, es necesario comprobar, ante las autoridades, que poseen un expediente positivo con relación a delitos económicos, tales como falsificación de documentos, blanqueo de capitales, estafa, fraude, soborno, etc.

También, tiene que existir un alegato que pruebe que el deudor no posee el patrimonio suficiente para solventar los compromisos, haber probado un acuerdo extrajudicial y evitar que la deuda exceda los cinco millones de euros. Además, el solicitante no debe haber rechazado ninguna oferta de trabajo en los últimos años, puesto que es considerado como un factor negativo por falta de ética y moralidad.

Orientación y acompañamiento exitoso, los servicios que brinda Feced Abogados Todo individuo que desee acogerse a la ley debe solicitar una asesoría de abogados expertos en el tema,para llevar una tramitación eficiente y con buenos resultados. Feced Abogados ha logrado posicionarse debido a su gran manejo en Derecho Concursal y a sus servicios jurídicos para los casos de la Ley de Segunda Oportunidad. El equipo de trabajo asesora al cliente desde el inicio, recopilando toda la información necesaria y resolviendo sus dudas de manera parcial y objetiva. Su labor es distinguida debido a que se le brinda un trato individualizado a cada usuario, de principio a fin.

Después de ser evaluada la situación del cliente, los profesionales de Feced Abogados proceden a desarrollar el camino de liberación de sus deudas, usando todos los instrumentos necesarios para obtener éxito en el caso. El correcto desarrollo asegura la tranquilidad de solucionar este proceso, de tal manera que se consiga iniciar una vida económica desde cero. La compañía cuenta con un sitio web para solucionar dudas y poder contactar con este despacho de Madrid.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.