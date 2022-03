IDh, expertos internacionales en diseño y fabricación de herrajes Emprendedores de Hoy

IDh -Innovación y Desarrollo de Herrajes-, una empresa familiar sevillana con una trayectoria de casi treinta años, se ha convertido en un referente internacional en la fabricación de todo tipo de herrajes para cerramientos.

Al hablar de IDh, en primer lugar, es preciso mencionar a su fundador, Don Joaquín Gutiérrez, ingeniero industrial de la rama mecánica. Se especializó en el desarrollo de maquinaria para la industria del sector alimentario en Sadrym, empresa que experimentó un desarrollo exponencial gracias a su contribución, revolucionando el sector. El señor Gutiérrez registró multitud de patentes de invención y cosechó un gran prestigio nacional e internacional. Este carácter emprendedor y creativo lo infundió a sus hijos para lograr que IDh se convirtiese en la empresa española más preparada para fabricar cualquier tipo de herraje.

La innovación de IDh Llegado el momento del relevo generacional, sus hijos tomaron las riendas de la compañía y trabajaron por conseguir una imagen más renovada y la continuación de la expansión internacional de IDh. En definitiva, un proyecto a la vanguardia. Incluyeron nuevos procesos, más maquinarias, nuevos herrajes y ampliaron sus instalaciones, todo ello para poder dar respuestas rápidas y eficaces a sus clientes.

Gracias a la pasión y al espíritu innovador de D. Joaquín y de sus hijos, IDh hoy en día es una empresa reconocida en el mundo como fabricante y diseñadora de herrajes, pero si hay algo que verdaderamente distingue a esta compañía es la eficiencia, versatilidad y agilidad en la fabricación de sus productos. Eficientes por el control total de la producción, versátiles por la capacidad de diseñar máquinas y útiles necesarios para fabricar cualquier producto que requieran los clientes y ágiles porque no dependen de terceros para generar esos medios técnicos. De hecho, esta es una de las diferencias competitivas de la empresa. También cuenta con un departamento de I+D+i que sigue desarrollando su propia maquinaria para la producción de los herrajes.

Herrajes adaptados a todo tipo de sistemas y perfiles IDh adapta sus herrajes a todo tipo de sistemas y perfiles, a diferentes materiales de aplicación como madera, aluminio, PVC, etc. La familia Gutiérrez tiene una cosa muy clara: tratar a sus clientes de manera muy personalizada, adecuando el diseño del producto, los acabados y materiales a cada proyecto para obtener la máxima satisfacción del cliente.

La empresa dispone de una amplia extensión de fábrica donde los trabajadores y las maquinarias cubren todo el proceso de diseño, desarrollo y producción. La fábrica abarca los siguientes procesos: medición, diseño, corte, mecanizados y ensamblajes, así como lacado.

El director general, Fernando Gutiérrez, indica que la promesa de IDh en el mercado es “seguir fabricando productos de alta calidad, optimizar los costes y continuar con el desarrollo de nuevos productos genéricos y exclusivos de acuerdo a la demanda”. A su vez, su hermano y director comercial, Jesús Gutiérrez, aboga por “socializar los cerramientos de calidad en mercados en desarrollo”.

Las relaciones internacionales de IDh IDh es una de las empresas nacionales referente en exportaciones, ya que tiene relaciones comerciales con compañías situadas en América Latina, Estados Unidos, norte de África y en países europeos como Portugal, Italia y Francia.

En la actualidad, de manera general, el sector del aluminio y el resto de proveedores de materias primas para la fabricación de herrajes se ha visto afectado por la crisis sanitaria de la Covid-19, de manera que se han retrasado algunos tiempos de producción por falta de materiales. A pesar de ello, gracias al saber hacer de la empresa y a la constancia y trabajo de los hermanos Gutiérrez, la compañía ha continuado su andadura internacional: “Hemos mantenido las relaciones comerciales ya establecidas y creado nuevos lazos empresariales”, asegura Fernando Gutiérrez, recién llegado de México donde se han cerrado nuevos proyectos.

El amplio catálogo de IDh IDh puede presumir de ser una de las compañías con el catálogo más extenso del sector de los accesorios para sistemas de arquitectura. Entre todos sus productos, destacan el herraje para puertas correderas elevables, los rodamientos y cierres para correderas en línea y los herrajes para puertas plegables.

El sistema HS300 de IDh permite la apertura con suavidad de ventanales con vidrios de grandes dimensiones. Una de las ventajas de las puertas elevables es la posibilidad de instalar gomas en todo su perímetro, en vez de los cepillos convencionales, para así ofrecer la máxima estanqueidad posible al evitar el paso del viento. IDh lanzó una única versión global. En su configuración base, soporta hasta 300 kg/hoja y en la extendida admite una carga de hasta 400 kg/hoja. Es una solución adaptable a todo tipo de perfiles y muy fácil de ensamblar.

Debido a las grandes proporciones de las puertas, IDh garantiza la seguridad de los usuarios en la apertura. Para ello, se controla el retorno brusco de la manilla mediante un muelle de gas. Las versiones del sistema usan un tipo de cremona en las que se pueden incluir 2 o 3 puntos de cierre que, gracias a su diseño, hacen que la ventana sea más segura ante un intento de robo o vandalismo.

Los herrajes para sistemas de apertura plegables son otros de los productos estrella de la empresa. Los carros y complementos necesarios para la instalación están tomando fuerza en el sector. El director comercial Jesús Gutiérrez comenta que, entre los artículos para este tipo de puertas y ventanas, “el cierre embutido ADA es uno de los más vendidos gracias a su elegante diseño, comodidad y su robustez”. “Permanecer en constante contacto con los clientes para conocer sus gustos y necesidades es la clave para ampliar nuestra posición en el mercado”, concluye.

Por último, destacan los rodamientos para correderas de IDh, por su adaptabilidad a todo tipo de sistemas de ventanas correderas y su capacidad de soportar cargas de hasta 200 kg por hoja. Uno de los aspectos más importantes para unos carros de calidad es el basculamiento de las ruedas tándem para no sobrecargar una de las ruedas cuando el perfil no está totalmente recto debido a inconvenientes del propio suelo.

Frente a otros carros del mercado, los de IDh permiten la regulación en altura de hasta 7 mm. De igual forma, destaca entre otros carros por la gran calidad con la que están realizados. Ofrecen muy alta resistencia a la corrosión y esto lo avalan con ensayos de calidad según la norma de cada país. Los hay fabricados en zamak 5 con tratamiento de cincado que soportan 480 horas en cámara de niebla salina (la máxima resistencia a la corrosión reflejada en la normativa europea); de zamak 5 más tratamiento de cataforesis que resisten más de 1000 horas; y de poliamida, material al que no le afecta la corrosión.

En definitiva, es importante hablar de empresas españolas con potencial en el ámbito internacional, que tienen el objetivo de seguir expandiéndose y que representan, desde hace casi tres décadas, el emprendimiento y la innovación en mayúsculas en el país.



