Cómo cuidar el cabello en invierno, por Icaro Salón

martes, 22 de marzo de 2022

martes, 22 de marzo de 2022, 13:13 h (CET)

El cabello debe recibir un trato especial, sobre todo en las temporadas de frío. La contaminación ambiental, la humedad y los cambios de temperatura bruscos al entrar en interiores afectan de manera negativa a la salud y la apariencia del cabello, haciéndolo más frágil, seco y quebradizo.

Sin embargo, muchas personas no saben cómo cuidar el cabello en invierno, por lo que acudir a profesionales que ofrezcan asesoramiento y atención especializada para mantener el cabello sano es la mejor opción.

Icaro Salón es un exclusivo salón de belleza en Barcelona, donde ofrecen todo tipo de tratamientos del cabello para que este luzca radiante y esté sano y protegido durante todas las épocas del año, en particular en el invierno.

¿Cómo debe ser el cuidado del cabello durante los meses de invierno? Jessica Llopis, propietaria de Icaro Salón, recomienda algunos tips para lucir el cabello que se desea.

La hidratación es más importante que nunca Es importante prestar especial atención en esta época del año, ya que el cabello tiende a deshidratarse con mayor facilidad. Un aporte extra de nutrición será esencial para devolver la vida a los cabellos secos y quebradizos. La combinación de tratamientos en el salón con terapias ricas en aminoácidos y proteínas necesarias serán la clave para fortalecer el cabello desde el interior, evitando así la rotura. El mantenimiento en casa es esencial para garantizar un resultado óptimo. Los productos que nunca pueden faltar en la rutina son un champú específico para cada tipo de cabello, combinado con una mascarilla y un sérum, ya sea en crema o aceite según el tipo de cabello. Esto ayudará a cerrar bien la cutícula y devolver el brillo y la suavidad al cabello.

Control del encrespamiento Los secadores y las planchas ayudan mucho a que el cabello quede perfecto, pero no hay que abusar de estas herramientas. Es imprescindible usar productos de protección térmica como sérums, espráis… y no trabajar nunca a más de 180º. También los tratamientos antifrizz que se realizan en Icaro Salón son ideales para mantener el encrespado a raya como los tratamientos de keratina, colágeno, bótox o los alisados orgánicos.

Desintoxicar el cuero cabelludo Es esencial para que el cabello esté fuerte y tenga un buen crecimiento. Una oxigenación de cuero cabelludo ayudará a mantener la piel sana, desintoxicar el interior del folículo piloso, eliminar las células muertas y calmar la glándula sebácea. Además, permite equilibrar y restaurar la barrera hidrolipídica. Una piel sana es la base para que el cabello esté fuerte, sano y radiante.

Icaro Salón y su servicio de cuidado del cabello Icaro Salón es un salón de belleza en Barcelona. Son especialistas en el cuidado integral del cabello y cuero cabelludo. Los profesionales que conforman el equipo de trabajo tienen gran experiencia en crear tratamientos completamente personalizados para cada tipo de cliente. Además, cuentan con las marcas más prestigiosas del mercado, cubriendo así todas las necesidades que pueda presentar cada persona.

Un servicio premium donde el cliente se siente atendido en todo momento con una atención exclusiva y privada.



