La importancia del acondicionamiento acústico en oficinas para mejorar la productividad

martes, 22 de marzo de 2022, 11:25 h (CET)

Las oficinas son espacios de trabajo colaborativos que necesitan modificaciones para disminuir el nivel de ruido y la reverberación que procede de diversas fuentes. El uso de los teclados, de ordenadores, los teléfonos, impresoras y sistemas de climatización, entre otros, generan un ruido que puede perjudicar a la productividad de los trabajadores.

La empresa Absotec, consciente del estrés que genera la exposición reiterada a índices de ruido durante la jornada laboral, implementa soluciones de acondicionamiento acústico para oficinas. De esa manera, se evitan los problemas relacionados con la salud y bienestar.

El acondicionamiento acústico en oficinas es fundamental para incrementar la productividad Además de afectar en un aspecto individual, el exceso de ruido tiene una influencia negativa en el comportamiento social, lo cual perjudica la relación entre compañeros. A largo plazo, esto afecta en la productividad de una empresa.

Para implementar soluciones de acondicionamiento acústico, Absotec realiza un estudio previo del espacio con el fin de determinar el grado de contaminación acústica del mismo en función de su uso. Este análisis incluye tomar medidas, los materiales que contiene el espacio y la ubicación óptima para colocar soluciones fonoabsorbentes necesarias que permiten originar un espacio saludable.

En definitiva, el acondicionamiento acústico ayuda a reducir las distracciones para aumentar la productividad y la concentración de los empleados. Las soluciones de Absotec eliminan el ruido de forma rápida, sencilla y económica hasta conseguir un ambiente cómodo en la oficina.

Absotec diseña y fabrica soluciones acústicas para lograr un nivel adecuado de confort en oficinas Las soluciones que desarrolla Absotec son personalizadas para el caso particular de cada empresa y mantienen concordancia con las el interiorismo del espacio. Entre los materiales que trabajan, destaca la fibra de plástico reciclado (PET) y las espumas fonoabsorbentes. Estos materiales, gracias a su porosidad absorben el sonido haciendo que este no rebote a lo largo del espacio. Respecto al diseño, existen diversas soluciones y productos, desde cabinas acústicas donde puedes realizar una reunión o videollamada sin molestar al resto de personas de la oficina, manteniendo al mismo tiempo la privacidad de la reunión o la llamada; como separadores acústicos los cuales permiten delimitar un ambiente y mejorar sus prestaciones acústicas, gracias al material absorbente del cual están compuestos.

La empresa, recientemente reconocida como pyme Innovadora por el Ministerio, está certificada bajo la norma ISO 9001 de calidad y 14006 de ecodiseño, factor que garantiza resultados eficaces con los más altos estándares de calidad.



