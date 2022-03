Hay que hacer que las cosas pasen, el lema que cumple Diego Suárez Emprendedores de Hoy

El ímpetu y la determinación, además de la constancia, son dos elementos que pueden definir el comportamiento de una persona, sobre todo en tiempos críticos. Y ha sido en estos aspectos que el destacado empresario Diego Suárez ha basado su camino profesional a lo largo de su vida.

Como muestra de ello, ha resaltado su capacidad para mantenerse firme durante situaciones complejas, que han puesto en riesgo su estabilidad empresarial. Además de la convicción y voluntad de ayudar a la sociedad realizando diferentes obras sociales que el fundador de Vin Doré 24K ha llevado a cabo en múltiples ocasiones.

Compromiso empresarial y profesional de Diego Suárez Como hombre de negocios con una importante trayectoria en el sector empresarial, Diego Suárez ha sabido manejarse en múltiples desafíos, aspecto que le ha permitido mantener en marcha sus proyectos, los cuales ha llevado a la cima mediante una combinación de esfuerzo, dedicación y constancia.

Sin embargo, su desempeño profesional no ha sido una limitante para que el empresario ponga en marcha acciones que le permitan mejorar la calidad de vida de la población y responder ante situaciones críticas.

Por ejemplo, durante la nevada Filomena que azotó España en la temporada 2020-2021, el empresario contribuyó con 42 operarios y 24 máquinas para quitar la nieve y mejorar la movilización de los ciudadanos que habitan en Las Rozas y Majadahonda.

Aspectos como el mencionado, son reflejo del compromiso, responsabilidad y perseverancia que caracterizan el desarrollo profesional y empresarial de Diego Suárez, el cual en situaciones extremas, mantiene el enfoque en el desarrollo de acciones que sumen a la sociedad, aún más en los diferentes acontecimientos surgidos durante los últimos años.

Vin Doré 24K: hecha para ayudar Si bien la empresa de Diego Suárez, Vin Doré 24K, se encuentra definida como una empresa de bebidas de lujo, ha sido protagonista en todas las obras sociales desarrolladas por el empresario. Es una compañía que ayuda y apoya cada una de las iniciativas del ejecutivo para mejorar el bienestar social.

Esta empresa, cargada de responsabilidad y constancia, ha sido capaz de adaptarse a las transformaciones y situaciones difíciles, pasando de un sector tan exclusivo en el mercado empresarial, a impulsar y apoyar ayudas humanitarias en múltiples escenarios donde ha sido necesario.

Esta experiencia recorrida por Diego Suárez y su compañía le ha permitido evidenciar dos realidades existentes en las que sobresale la parte humana de los que colaboran en tiempos críticos y también de quienes desestiman los esfuerzos de las personas con un trabajo duro por contribuir con la sociedad.

No obstante, este escenario no desmotiva la voluntad del empresario y visionario Diego Suárez quien, continuamente, reafirma uno de sus lemas más populares “Hay que hacer que las cosas pasen…”, “esperando en ciertos momentos, un pequeño reconocimiento” añade.



