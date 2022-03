Grupo Intercobros asesora sobre cómo gestionar el cobro de morosos Emprendedores de Hoy

martes, 22 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

La morosidad y la consecuente falta de liquidez es una de las principales causas de cierre de empresas. La crisis que ha supuesto el covid ha agravado todavía más esta situación. Cuando las pymes no encuentran el método adecuado para gestionar el cobro de morosos y las facturas impagadas, el cierre es la única alternativa que les queda.

En este contexto, el Grupo Intercobros ofrece una salida a las empresas que estén pasando por problemas financieros debido a la falta de pago de sus facturas. El servicio de la empresa no tiene ni cuotas ni coste inicial y se ajusta a los resultados que se consigan.

Cómo conseguir el cobro de morosos con la asistencia del Grupo Intercobros Solo hacen falta tres pasos para gestionar el cobro de morosos a través del Grupo Intercobros. Para cumplir con el primero, hay que completar un presupuesto online a través de un formulario en el que es necesario informar los datos de las facturas impagadas, lo cual no lleva más de dos minutos.

Para realizar el segundo paso es necesario darse de alta y completar otro formulario con los datos personales y de contacto. A la brevedad el equipo de la empresa enviará un contrato por correo electrónico con las condiciones del servicio.

Una vez cumplida esa instancia, los usuarios tienen acceso al área de clientes. Allí deben subir las facturas y luego pueden seguir el proceso de recuperación en tiempo real a través de la aplicación del Grupo Intercobros.

Este servicio supone un ahorro de tiempo y esfuerzos para las pymes, las cuales no tendrán que ocuparse de perseguir a los morosos. Es común que las empresas no tengan conocimiento de cómo actuar en estas situaciones ni sepan llegar a buenos resultados.

Reclamaciones en los tribunales o extrajudiciales para el cobro de morosos El Grupo Intercobros ajusta el servicio para la reclamación de las facturas impagadas en función de las características del deudor. En principio se privilegia la salida al margen de los tribunales, pero de ser necesario la empresa cuenta con un equipo capaz de llevar adelante el proceso judicial.

Por otra parte, cada cliente cuenta con un único gestor de cuentas que siempre está disponible a través de la aplicación para ofrecer apoyo y asesoramiento. De esta forma es posible obtener respuesta a cualquier pregunta o duda que surja durante el proceso. Otro de los servicios adicionales de la empresa es un sello de tutelaje online que sus clientes pueden colocar en sus facturas, albaranes o banners para disuadir la morosidad.

A través del Grupo Intercobros, las pymes pueden acceder a una gestión del cobro de morosos eficiente y rápida para no sufrir alteraciones en su negocio por facturas impagadas.



