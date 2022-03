Los gimnasios recuperan sus clientes postpandemia Emprendedores de Hoy

Tras la pandemia, las actividades deportivas, así como los establecimientos dedicados a ellas, han comenzado a operar y recuperar la normalidad. Esto ha dado lugar a la publicación de cientos de anuncios de ofertas de empleo para monitores y técnicos deportivos en toda España.

Sportalis es un portal creativo e innovador que ayuda a los profesionales de este sector a encontrar empleo deportivo a través del uso de un perfil profesional verificado.

¿Dónde encontrar empleo deportivo en España de forma fácil y rápida? Sportalis es un portal web que ayuda a monitores, instructores, entrenadores y todo tipo de expertos de la industria del deporte a conseguir empleo de forma fácil y rápida. Para lograrlo, la compañía ofrece una sección de Empleo que permite dar con ofertas de trabajo específicas del sector de la actividad física y el ocio en toda Europa y España. Además de esto, cuenta con una plataforma interna para que los usuarios puedan completar su perfil de la mejor manera y así conseguir atraer a empresas y/o clientes potenciales. Las herramientas disponibles en dicho espacio dependen del plan elegido por parte de los usuarios, los cuales son el plan Free y el plan Premium. El perfil free, o gratis, entre otras cosas, permite al usuario aplicar de forma ilimitada en todas las ofertas de empleo publicadas en el portal. El perfil premium incluye esto sumado al uso de buzón de mensajes sin límite, referencias y valoraciones personales, mayor visibilidad online en la búsqueda de personal deportivo, etc.

¿Por qué Sportalis es una gran opción para encontrar empleo deportivo? El proceso de registro de Sportalis es riguroso, ya que revisan las cualificaciones, certificaciones y titulaciones de los monitores y técnicos deportivos. Esto da seguridad a empresas, particulares y cualquier institución que busque un instructor deportivo, ya que queda reflejado en el perfil del profesional si las titulaciones están verificadas o no. El proceso de verificación se basa en la emisión del profesional de los títulos/certificados para la posterior comprobación por parte del equipo de Sportalis, quedando dichas titulaciones en color (y no en gris) desde el propio perfil del profesional. Por lo tanto, el currículum, un perfil detallado y la reputación y confianza que ofrece esta compañía facilitarán la entrada buenas ofertas de trabajo. Además, Sportalis siempre mantiene una web actualizada y posicionada de forma óptima en internet junto a estrategias de marketing eficaces para conectar de rápidamente a empresas y personas del sector deportivo. Esto ha permitido que cada día la página web se llene de nuevas ofertas de trabajo y clientes potenciales que puedan ofrecer altas remuneraciones bajo contratos flexibles.

Con Sportalis, los profesionales del mundo deportivo pueden conseguir rápidamente ofertas de trabajo como instructores y entrenadores del ejercicio físico, el ocio y el tiempo libre. Esto es posible gracias a su extensa red de conexiones que agrupa a particulares, empresas e instituciones deportivas de toda Europa en un mismo espacio digital.



