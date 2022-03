Los modelos de scooter eléctrico Lifan generan 0 emisiones de CO₂ Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de marzo de 2022, 09:22 h (CET)

La movilidad urbana ha estado tradicionalmente dominada por los vehículos automotores basados en combustibles fósiles, los cuales, pese a las comodidades que pueden brindar a sus conductores, representan una de las principales fuentes contaminantes de la atmósfera, debido a sus emisiones de CO₂. Es por ello que, en la actualidad, muchos usuarios buscan alternativas de movilidad sostenibles para el planeta en comparación al clásico automotor.

Una de las opciones que más terreno ha ganado es el scooter eléctrico, un vehículo con cero emisiones de carbono a la atmósfera. Es por ello que varios fabricantes automotrices han optado por este producto, entre los cuales, uno de los más destacados actualmente es Lifan, empresa cuyos modelos están ahora disponibles en España gracias a Lifan Motos.

¿Cuáles son las ventajas y beneficios de las motos eléctricas Lifan? Lifan es uno de los fabricantes que hace una fuerte apuesta por estos productos, con el objetivo de generar un nuevo modelo de movilidad urbano, gracias a las ventajas y eficiencia que brindan sus motos eléctricas. Además de ser totalmente ecológicas, ofrecen una notable eficiencia en la gestión energética gracias a sus baterías a base de iones de litio, que funcionan con un sistema electrónico inteligente, el cual evita sobrecargas o descargas súbitas, a la vez que recarga cada celda de energía cuando el vehículo no se mueve.

Esta eficiencia permite a cualquier usuario movilizarse a un coste energético por kilómetro sumamente bajo, especialmente para recorridos de alrededor de 50 kilómetros al día en perímetros urbanos. Además, su diseño y apariencia reflejan un estilo moderno, urbano y refrescante en cada detalle, desde sus faros LED en el frente hasta la textura y el acabado de su asiento. Es por ello que cada vez más personas se suman a esta alternativa que resulta tan moderna y elegante en su diseño, como ecológica y eficiente en su funcionamiento.

¿Se trata de un nuevo paradigma en movilidad urbana? España es uno de los territorios donde ha ganado terreno este nuevo enfoque de movilidad urbana, que apuesta con fuerza por vehículos más sostenibles, cómodos, menos invasivos y mucho más eficientes en términos energéticos. Es por ello que actualmente esta marca se ha expandido hacia el territorio español a través de Lifan Motos, empresa que trabaja en la importación y distribución de estos vehículos en el país.

Fernando Montero Mejías, director de importación y representante de esta marca en España, destaca la importancia que estos vehículos tienen no solo con relación al mercado emergente que están generando, sino como una herramienta capaz de brindar a las ciudades españolas y sus habitantes un nuevo modelo de movilidad, mucho más fácil, accesible e inclusivo para todos, pero, sobre todo, mucho más sostenible para el planeta y amigable con el medioambiente.



