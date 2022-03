Sustitución tejado uralita por panel sándwich, por Arkitex Pro Asistencia Emprendedores de Hoy

domingo, 20 de marzo de 2022, 15:57 h (CET)

En la década de 1970, el auge de la arquitectura ibérica extendió el uso de tejados de uralita por todo el país y algunos estados de Europa. Las láminas dispuestas para la elaboración de este tejado solían fabricarse con amianto, un material que hoy en día se encuentra prohibido en más de 50 países por su alta toxicidad.

Si bien es cierto que un tejado en buen estado no representa riesgos considerables para la salud, su vida útil no supera los 35 años, por lo que es muy probable que, después de ese tiempo, el amianto se desprenda de las láminas, exponiendo a las personas a complicaciones de salud graves. Por este motivo, Arkitex Pro Asistencia ofrece un completo servicio de retirada de y sustitución de tejados de uralita, por materiales modernos, para que de esta manera se disminuya el riesgo de padecer enfermedades por la continua exposición al amianto en casas, oficinas o fábricas.

Riesgos del amianto para la salud Aunque, desde 1977, el amianto o asbesto fue considerado por la Organización Mundial para la Salud como un material cancerígeno y, en 1979, el Parlamento Europeo también advirtió de su peligro; hasta el año 2002, no se prohibió su uso como materia prima en España. En palabras del Dr. Joseph Tarres: “es una vergüenza que dos terceras partes de la población mundial sigan estando expuestas al amianto”.

El contacto directo con este material no es el que genera el riesgo en sí, sino la alta posibilidad de que ingrese al organismo por las vías respiratorias. La estructura de las láminas de uralita está compuesta por miles de fibras de amianto que, al deteriorarse, se desprenden en forma de partículas diminutas que ingresan por nariz y boca, quedando alojadas en vías respiratorias y pulmones por períodos muy prolongados.

Según la OMS, exponer al organismo por tanto tiempo al amianto puede causar enfermedades como cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de laringe y de ovario o fibrosis pulmonar, entre otras. A razón de ello es que muchos de los trabajadores de plantas de transformación de asbesto han fallecido debido a complicaciones relacionadas con alguna de estas enfermedades.

Completo plan de desmontaje de láminas En vista de que el Parlamento Europeo se fijó como meta eliminar cualquier remanente de productos con amianto antes del 2028, es necesario que las personas reemplacen las cubiertas de uralita de sus hogares o empresas, sobre todo si ya se encuentran próximas a cumplir los 35 años desde su fabricación. Arkitex Pro Asistencia ofrece un completo plan de desmontaje de láminas que cuenta con las herramientas de protección necesarias para que el proceso cumpla con todos los estándares de seguridad, evitando riesgos en técnicos y propietarios.

La compañía invita a todas las personas a que inicien la remoción de su tejado de uralita, con el fin que su vivienda o lugar de trabajo no se conviertan en un espacio perjudicial para su salud. Se puede contactar con Arkitex Pro Asistencia a través del correo arkitex.gestion@gmail.com, en su página web o por teléfono las 24 horas del día



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.