Cámara frigorífica, cámaras de ultracongelación de alta calidad en Panel Sandwich Group

sábado, 19 de marzo de 2022, 13:59 h (CET)

Las cámaras de ultracongelación son fundamentales para la industria agroalimentaria, ya que permiten conservar los alimentos y productos en buen estado. Este equipo de refrigeración emite aire a una temperatura específica y evita la pérdida de temperatura, así como las fugas de frío o calor. No obstante, si no se controlan las variables de intercambio térmico entre la cámara y el exterior, el sistema es ineficiente.

El panel sandwich para cámaras de ultracongelación es ideal para solucionar estos problemas, manteniendo al sistema de refrigeración protegido de agentes externos. Una buena opción para la obtención de estos productos es Panel Sandwich Group, uno de los mayores proveedores de este tipo de paneles en España.

Las ventajas para la industria agroalimentaria del panel sandwich para cámara frigorífica industrial El uso de estos paneles permite eliminar o reducir al mínimo la presencia de agentes externos que puedan corromper el ambiente de la cámara. Esta está rodeada por el sistema de aislamiento, el cual cumple con 3 funciones principales. La más resaltante de ellas es que permite una estancia totalmente estanca soportando temperaturas negativas sin perder sus propiedades. Esto permite evitar la fuga de la temperatura negativa del interior, crear una rotura de puente térmico entre ambos paneles y entre la chapa exterior y la chapa interior

Otra de las ventajas del uso de panel sandwich para cámaras de ultracongelación es que reduce el consumo de energía eléctrica. Esto representa un gran ahorro en facturas para las industrias, debido a que minimiza los gastos hasta en un 80%.

En concreto, el uso de paneles sandwich es apto para la industria agroalimentaria debido a que combinan higiene, aislamiento térmico, impermeabilidad y estabilidad dimensional.

El aislamiento que ofrecen los paneles sandwich cámara frigorífica En Panel Sandwich Group tienen a disposición el panel sandwich para cámaras de ultracongelación en presentaciones de cubierta y fachada. La principal característica de estos es su grosor, que puede variar entre los 120mm, 160mm, 180mm y hasta los 200mm y es mayor que en los paneles sandwich convencionales, permitiendo mantener la temperatura hasta en -30 °C.

Estos paneles sandwich están conformados por dos láminas que protegen en su interior una capa de poliuretano,que aporta la capacidad de aislamiento térmico. Además, los paneles de Panel Sandwich Group son de fácil instalación, debido a que cuentan con un sistema de unión y junta que evita las filtraciones y entrada de humedad.

Panel Sandwich Group ha logrado llevar sus productos a casi toda Europa y algunos países latinoamericanos, permitiendo a sus clientes disfrutar de sus paneles de precio reducido, pero de excelente calidad.



