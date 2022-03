Aventurarte y sus campamentos de verano para conectar con la naturaleza Emprendedores de Hoy

sábado, 19 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Aprovechar el verano para realizar actividades de ocio en un espacio natural es una opción muy atractiva durante el periodo vacacional. Los campamentos de verano llevan muchos años de trayectoria en este terreno y, aunque existe una gran variedad de ofertas, no todos consiguen construir aventuras que hagan que sus participantes estén deseando que llegue el verano siguiente para repetir.

Poder disfrutar de la naturaleza y divertirse con todo lo que esta ofrece es un valor añadido en cuanto a campamentos se refiere.

Una empresa que vuelca sus esfuerzos en ofrecer tal experiencia es Aventurarte. Se trata de una compañía que diseña campamentos de verano en los que disfrutar de la naturaleza, mientras los niños y niñas aprenden y viven aventuras inolvidables.

Divertirse y relacionarse con la naturaleza En Aventurarte, los participantes tendrán la posibilidad de relacionarse con la naturaleza en su estado más puro. La localización del campamento, en un pinar en plena Sierra de Ayllón, forma parte de un espacio natural protegido. Su alto valor ambiental y la baja densidad de población de la zona permiten que los jóvenes vivan experiencias únicas en territorios donde el ser humano apenas ha dejado impacto. Además, la geografía que caracteriza este emplazamiento favorece la práctica de senderismo, vivaqueo, rastreo, observación de estrellas u observación de flora y fauna local,entre otras actividades que fomentan el cuidado y respeto del entorno natural.

En paralelo, los participantes pueden disponer de espacios para el desarrollo de actividades educativas, acompañadas (si así lo desean) de retos multiaventura. Dentro de un mismo campamento, los jóvenes tienen la posibilidad de desarrollar durante la mañana proyectos de artes plásticas y cuadernos de campo; mientras que por la tarde pueden disfrutar de puentes tibetanos, tirolinas, troncos de equilibrio, lianas de Tarzán, redes de abordaje, escalada, etc.

Fomentar los valores de convivencia Las personas encargadas de dirigir los campamentos buscan construir un espacio en el que los valores de la convivencia sean transversales a todas las actividades que se realizan. Los acampados y acampadas disfrutarán de un campamento de verano en el que no solo encontrarán actividades divertidas durante las vacaciones, sino también una experiencia para socializar. Las amistades resultantes de un campamento como este suelen generar un vínculo fuerte y duradero, por lo que en Aventurarte siempre será importante que los jóvenes sean responsables, solidarios y respetuosos en su trato con los demás.

Finalmente, Aventurarte espera que más jóvenes se unan a la aventura de vivir una experiencia cargada de retos, vivencias y amistades, mientras disfrutan de las maravillas naturales de un entorno privilegiado.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.