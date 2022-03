Standecor, la empresa especializada en fabricación de stands de diseño y modulares Emprendedores de Hoy

sábado, 19 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Las empresas y franquicias suelen hacer uso de un stand para promocionar sus productos o servicios en las diferentes localidades donde operan. Los stands son de los recursos más utilizados por los pequeños negocios que buscan reforzar el nombre de su marca en los eventos, establecimientos públicos o privados, etc.

Standecor es una empresa que se especializa en el diseño y fabricación de standspara ferias, congresos, centros comerciales y cualquier otro lugar o evento que ayude a sus clientes a conseguir mayor visibilidad y ventas.

Fabricación de stands para eventos en España con una empresa especialista Standecor tiene más de 25 años de experiencia en la realización de stands personalizados que ayudan a las marcas de España a promocionar su negocio, productos y servicios en ferias y eventos. La razón por la que muchas compañías contratan a esta empresa es que trabajan con materiales de alta calidad. Esto incluye el aluminio para conseguir una mayor resistencia en los stands modulares, mixtos o reutilizables y madera de bosques sostenibles para los stands de diseño. Por supuesto, el material utilizado dependerá, en gran medida, de factores importantes como la ubicación de la feria o evento, si será o no en el exterior y bajo qué normativas de montaje estará regido por el establecimiento. Además de esto, muchas personas y negocios contratan a Standecor porque sus profesionales se encargan de todo el proceso de construcción y diseño, por lo que pueden ofrecer stands originales con garantía incluida.

Las ventajas de fabricar un stand con Standecor Una de las razones por las que Standecor ha logrado una cartera de clientes activos que siempre eligen sus servicios es que su personal siempre brinda una atención personalizada. Esta compañía atiende las dudas e inquietudes de sus contratistas o visitantes y ofrece asesorías en todo momento sobre qué tipos de stands y materiales serán de mayor utilidad para el negocio. Esto dependerá del tipo de evento, feria, centro comercial o establecimiento en el cual sus clientes deseen instalar su stand personalizado.

Además, Standecor cuenta con carpinteros expertos en la fabricación de stands de diseño a base de madera que provienen únicamente de bosques sostenibles, es decir, que están en perfecto cuidado. A su vez, esta empresa construye stands sostenibles con el objetivo de demostrar su apoyo por el medioambiente y permitir a los negocios gozar de un producto reutilizable. Standecor también ha destacado en España por fabricar stands modulares, flexibles y portables que incluyen su servicio profesional de interiorismo corporativo y gráfico.

Los stands son recursos excelentes para las empresas que buscan generar un engagement eficaz y comunicar a sus clientes el valor de su marca, producto o servicio de forma creativa e innovadora.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.