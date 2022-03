El arte de manejar el miedo y convertirlo en un aliado Emprendedores de Hoy

Actualmente, las mujeres viven expuestas a sufrir situaciones de peligro, de hecho, diariamente se denuncian ante las autoridades numerosos casos de ataques y violaciones. Por este motivo, se ha registrado un importante auge en las matrículas para acudir a clases de defensa personal femenina, con el propósito de conocer técnicas efectivas para neutralizar a un agresor.

Un ejemplo reciente está en Galicia, con el éxito de convocatoria que están teniendo los Seminarios de Defensa Personal Femenina organizados por la Diputación de A Coruña, e impartidos por el experto en esta materia José Rodríguez López y su Escuela de Defensa Personal & Policial HKF, quien enseña a las mujeres no solo a defenderse ante cualquier acto violento, sino también a gestionar su miedo y convertirlo en un aliado para salir ilesas.

¿Cuál es la importancia de aprender técnicas de defensa personal? A diario, los casos de violencia en los que las mujeres resultan ser la víctima parecen ir en ascenso tanto dentro como fuera del hogar. En vista de las alarmantes cifras, es muy importante que las mujeres cuenten con el conocimiento necesario y el dominio de las técnicas de defensa personal que les ayude a aumentar las probabilidades de mantenerse a salvo ante los ataques de cualquier agresor.

Aparte de ser importante para salvaguardar su integridad, la práctica de estas técnicas de defensa ayuda a mantener sanos tanto el cuerpo como la mente, ya que su práctica recurrente ayuda a fortalecer la autoestima, forjar su carácter e incrementar su condición física. Hoy en día, la cantidad de mujeres que se preocupan por adquirir conocimientos de seguridad personal y defensa va en ascenso. En consecuencia, para dar respuesta a esta demanda, la Escuela HKF provee de las herramientas especializadas para neutralizar cualquier amenaza de la mano de instructores con vasta experiencia en este sector.

Aprendiendo con instructores especializados Ante la necesidad de las mujeres para aprender técnicas de defensa propia, la Escuela HKF ha desarrollado una serie de seminarios intensivos en colaboración con la Diputación de A Coruña. En estos, el instructor José Rodríguez López enseña a las participantes las herramientas que pueden aplicar para salir ilesas ante cualquier acto violento donde puedan ser agredidas.

La escuela centra su enseñanza en el Krav Maga Kapap TML, una alternativa de defensa personal creada por el Maestro Martín Luna y que está fundamentada en principios y conceptos de defensa y ataque.

Esta opción es muy solicitada por las mujeres, ya que no solo les permite aprender técnicas de autodefensa, sino que les ayuda a sentirse protegidas y en forma, mejorando su disciplina y su salud mental. Con su práctica recurrente, el miedo deja de ser un obstáculo, al contrario, se convierte en una fortaleza en el momento de defenderse ante cualquier agresor. Para más información y contratación de seminarios, se encuentran disponibles en su página web las formas de contacto.



